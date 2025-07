nicko cruises stellt Themen- & Eventreisen 2026 vor

Mit neuem Katalog für 2026 lädt nicko cruises zu einzigartigen Erlebnissen auf Donau, Rhein, Seine & Co. ein. Zwischen zwei und zwölf Tagen Dauer erwarten Reisende spannende Eventkreuzfahrten wie die „True Crime Cruise“ mit intensiven Einblicken in reale Kriminalfälle entlang des Rheins oder die zwölf­tägige Reise zur Basel Tattoo auf der Rhein Melodie. Auch Schlagermusik-Fans kommen auf ihre Kosten: Stars wie Edwina de Pooter und Dirk Elfgen sorgen auf Kurzkreuzfahrten auf der Rhein Melodie und nickoSpirit für Stimmung bei Hits von Helene Fischer & Roland Kaiser. Kulinarisch anspruchsvolle Gäste genießen beim YouDinner an Bord der nickoSpirit hochwertige Gastronomie, ergänzt durch ein Krimi-Dinner auf der Rhein Symphonie und Musical-Dinner-Events. Highlight sind zudem die spektakulären Feuerwerke von „Rhein in Flammen“, die 2026 wieder auf vier Passagen erlebbar sind.

Wellness, Kultur, Genuss

Für Ruhe und Entspannung stehen Wellnessreisen auf nickoVision und nickoSpirit zur Wahl: Auf vier bis sechs Tagen Donaukreuzfahrt entdecken Gäste Wien, Budapest oder Krems und lassen das Erlebnis anschließend in einem 4-Sterne-Superior-Hotel im Bayerischen Wald mit Spa ausklingen. Kultur- und Genussliebhaber wählen die acht­tägige Musikreise ab Passau auf der Celina oder die franzö­sische Genusskreuzfahrt mit Bijou Du Rhone und Seine Comtesse. Auf den schönsten Flussrouten verbinden sich hochkarätige Weinerlebnisse, lokale Spezialitäten und beeindruckende Landschaften zu einer umfassenden, stilvollen Auszeit.

Der neue Katalog Event- und Themenreisen 2026 ist ab sofort HIER kostenlos verfügbar. Buchungen sowie weitere Informationen erhalten Vertriebspartner unter +49 (0) 711 24 89 80 555 oder online unter www.gemeinsamaufkurs.de. (red)