G Adventures & National Geographic setzen Kooperation fort

Die beiden Unternehmen, die für nachhaltiges und verantwortungsvolles Reisen stehen, bündeln bereits seit 2015 ihre Expertise in den Programmen National Geographic Journeys und Family Journeys. Über 100 Touren wurden seither entwickelt, die wissenschaftliches Know-how und Gemeindetourismus verbinden. Dabei wurden mehr als 25 Sozialprojekte gefördert und rund 51.000 Menschen weltweit direkt unterstützt. Nun verlängern sie diese erfolgreiche Zusammenarbeit um weitere zehn Jahre bis 2035.

Global reisen, lokal wirken

Die Reisen führen aktuell in 52 Länder – darunter Südafrika, Japan, Ägypten, Griechenland und Thailand. Für Familien stehen kulturelle Aktivitäten und naturnahe Erlebnisse im Vordergrund, etwa Nudelkochen in Vietnam oder Ziplining in Costa Rica. Erwachsene Reisende erleben etwa den Alltag buddhistischer Mönche in Chiang Mai oder erhalten Einblicke in archäologische Arbeit in Athen.

Ein Teil der Erlöse fließt in die gemeinnützige National Geographic Society, die sich für Forschung, Bildung und den Schutz des Planeten engagiert. Die G-Adventures-Initiative Planeterra sorgt dafür, dass Reisen auch vor Ort langfristig Wirkung entfalten.

Jetzt buchbar: ausgewählte Touren weltweit

Unter anderem können folgende Reisen aus den Programmen National Geographic Journeys und Family Journeys aktuell gebucht werden:

Journeys: Explore Southern Africa

Japan Family Journey: From Ancient to Modern Times

Journeys: Discover Egypt

Journeys: Discover Greece

Journeys: Iconic Thailand

Alle verfügbaren Touren sind abrufbar unter: www.gadventures.com (red)