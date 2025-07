Princess Cruises präsentiert neue Alaska-Routen 2025/26

Die steigende Nachfrage nach naturnahen Reiseformen spiegelt sich auch im Kreuzfahrtangebot des Alaska-Spezialisten wider. Demnach liegt der Fokus 2025 und 2026 vor allem auf "Naturerlebnisse und Entdeckergeist". So führen die neuen Routen tief in die unberührte Wildnis des hohen Nordens, darunter Regionen wie British Columbia, die zuletzt auch durch Formate wie „7 vs. Wild“ in den Fokus einer jüngeren Zielgruppe gerückt sind.

Kreuzfahrt trifft Wildnis-Erlebnis

Mit über 55 Jahren Erfahrung in Alaska gilt Princess Cruises als Pionier in dieser einzigartigen Destination. Princess Cruises bietet Reisenden unter anderem die Wahl zwischen einer klassischen siebentägigen Gletscherkreuzfahrt entlang der spektakulären Küste Alaskas oder einer See- und Landrundreise, der sogenannten „Cruisetour“. Letztere kombiniert die Seereise mit einem Landprogramm inklusive Zugfahrt, Übernachtungen in den exklusiven Princess Wilderness Lodges und geführten Ausflügen in die Wildnis. Naturerlebnisse wie Gletscherwanderungen, Bärenbeobachtungen und Einblicke in die Geschichte des Goldrauschs machen die Tour zu einem besonderen Highlight.

Insgesamt sind 2025 sieben, 2026 sogar acht Schiffe von Princess Cruises in Alaska unterwegs – mit Abfahrten ab Los Angeles, San Francisco, Seattle, Vancouver und Anchorage.

Reisebeispiele: Drei Touren für Entdecker:

National Parks Expedition (15 Tage, 5 Parks): Glacier Bay, Denali, Wrangell-St. Elias, Kenai Fjords & Skagway.

(15 Tage, 5 Parks): Glacier Bay, Denali, Wrangell-St. Elias, Kenai Fjords & Skagway. National Parks Explorer (14 Tage, 4 Parks): Für alle, die Komfort mit Outdoor-Abenteuer verbinden möchten.

(14 Tage, 4 Parks): Für alle, die Komfort mit Outdoor-Abenteuer verbinden möchten. Katmai & Glacier Bay (9 Tage, 2 Parks): Die ultimative Tour für Tierliebhaber – mit Fokus auf das berühmte Bärenparadies Katmai.

(red)