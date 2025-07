Europäische Reiseversicherung: Touristik.Treff in Wien

Bereits am Mittwoch den 11. Juni trafen sich 67 Agents und VertreterInnen von Leistungsträgern auf Einladung von Coral Travel (Claudia Schwab), Anex Tour (Niki Tauber), TUI Österreich (Richard Steiner), Rate Hawk (Elham Khosravipour und Rachele Cacace), GO Global Travel (Vladimira Bodnarova), Dertour Austria (Petra Seigmann), GTA Touristik (Nikos Tzanakis), TBO holidays (Sissi Hohl) und der Europäischen Reiseversicherung (Robert Bunzl und Franz Tesar) im Restaurant La Crêperie an der Alten Donau.

Touristik.Treff.Wien

Der traditionelle Touristik.Treff.Wien - diesmal an der Alten Donau - wurde wie immer ausgiebig zum Networken und intensiven Informationsaustausch genutzt. Eine vorzügliche Kulinarik und kühle Getränke sorgten für das leibliche Wohl. Angenehmes Sommerwetter trug zusätzlich zur guten Stimmung bei.

„Es war ein gelungener Abend mit guten Gesprächen“, zieht Franz Tesar von der Europäischen Reiseversicherung ein zufriedenes Resümee über den Touristik.Treff in Wien. (red)