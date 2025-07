Hansestadt Hamburg trifft Grünes Herz

Die offizielle Eröffnung des neuen Lokals wurde nun von der STG/Steirischen Tourismus und Standortmarketing GmbH genützt, um das Wissen von über 40 deutschen Medienvertretern und Influencern über das Grüne Herz mit steirischer wie hanseatischer Kochprominenz von Lokalmatadorin Cornelia Poletto, Johann Lafer sowie Richard Rauch, mit kulinarischen Schmankerln, Wein, Musik sowie vier steirischen Erlebnisregionen und der Kooperationsgruppe Steiermark Convention zu erweitern. Parallel dazu zeigt eine Out of Home-Kampagne in der Hansestadt die schönsten Seiten der Steiermark.

Mehr UrlauberInnen aus dem Norden

„Der Anteil Norddeutschlands am gesamten Nächtigungsaufkommen deutscher Urlauber in der Steiermark liegt derzeit bei 9,5%. Unser Ziel ist es, diesen Anteil deutlich zu steigern. Mit der steirischen Vielfalt – von exzellenter Kulinarik über Urlaubsangebote in Stadt, Bergen und Thermen bis hin zu zahlreichen geschäftlichen Andockmöglichkeiten – und in enger Zusammenarbeit mit unseren Erlebnisregionen sind wir dafür bestens aufgestellt“, so Michael Feiertag, GF Steirische Tourismus und Standortmarketing GmbH. (red)