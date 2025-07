Visit Lauderdale & Tripadvisor: Barrierefreier Travel Hub am Start

Dieser ist eine Plattform zur Unterstützung von Reisenden mit Behinderungen mit vielen nützlichen Informationen. Damit habe zum ersten Mal eines der bekanntesten globalen Reiseportale ein barrierefreies Angebot in dieser Größenordnung eingeführt. Der Accessible Hub soll nicht nur eine Initiative für ein Reiseziel sein, sondern verstehe sich auch als Modell für einen besseren Einsatz der Reisebranche für eine bisher nicht ausreichend versorgte Zielgruppe, heißt es in der Presseaussendung

Kuratierte Reiserouten und visuelles Storytelling

Der neue Hub auf Tripadvisor.com bietet von Menschen mit Behinderung erstellte Reiseinformationen für eine breite Palette an Bedürfnissen – von Mobilitätshilfen bis hin zu sensorischen Empfindlichkeiten und neurodivergenten Reisen. Die Beiträge von Visit Lauderdale beinhalten spezielle barrierefreie Erlebnisse in der Region, wie etwa Strände, an die man mit Rollstühlen gelangt und an denen Baderollstühle vorhanden sind, ADA (Americans with Disabilities Act)-konforme Wanderwege oder sinnesfreundliche Museen und integrative Restaurants. Zudem erhalten Interessierte Vorschläge für kuratierte, barrierefreie und -arme Reiserouten mit inklusiven Erlebnissen in Greater Fort Lauderdale, Empfehlungen und Bewertungen der Angebote aus erster Hand und Infos zu stufenlosem Zugang, sensorischer Unterstützung oder passende Mietangebote. Darüber hinaus zeigt visuelles Storytelling gelebte Erfahrungen von Reisenden mit Behinderung.

Engagement für integratives Reisen

Getreu seinem Motto „Everyone Under the Sun“ heiße Greater Fort Lauderdale alle BesucherInnen willkommen. So sei Visit Lauderdale seit Jahren führend auf dem Gebiet der Beseitigung von Barrieren, um Menschen mit Behinderungen ein vollumfängliches Urlaubserlebnis zu ermöglichen und sicherzustellen, dass Hotels, Restaurants, Strände, Attraktionen und Transportmöglichkeiten für alle zugänglich sind. Zudem sei die Region Teil des Hidden Disabilities Sunflower Program und engagiere sich für MitarbeiterInnenschulung und Kommunikation.

Tripadvisor habe den neuen Accessible Travel Hub über sein Content-Studio Wanderlab als Teil seines umfassenden Engagements für barrierefreies Reisen entwickelt. Der Hub sei der erste, der sich speziell auf die Zielgruppe behinderter Reisender konzentriere und soll als Vorbild für weitere Destinationen und Plattformen dienen. Dazu sagt Steven Paganelli, Global VP of Media & Partnerships bei Tripadvisor: „Wir bei Tripadvisor glauben, dass integrative Reiseerfahrungen für den Aufbau einer besseren, stärker vernetzten Welt unerlässlich sind. Die Partnerschaft mit Visit Lauderdale bringt Einblicke aus der Community, echte Geschichten von Reisenden und lokales Fachwissen zusammen, um eine Ressource zu schaffen, dank derer mehr Menschen vertrauensvoll reisen können. Das ist ein wichtiger Schritt, um Barrierefreiheit zum Standard auf jeder Reise zu machen." (red)