schauinsland-reisen: Vertriebskonditionen bleiben unverändert

„Reisebüros erhalten weiterhin 10% Provision ab der ersten Buchung und können bis zu 13% erreichen. Bei Zugehörigkeit zu einem Franchisesystem oder einer Kooperation können sei zusätzlich von Sondervereinbarungen profitieren“, so der Veranstalter.

Die faire und transparente Provisionspolitik von schauinsland-reisen bleibe dabei ein zentrales Qualitätsversprechen: Der Veranstalter verzichte auch weiterhin bewusst auf Verkaufsanreize wie Gutscheine, die zulasten des Verdienstes der Reisebüros gehen. Dies sei ein klares Signal der Wertschätzung gegenüber seinen Partnern. Und natürlich würden auch weiter alle preisreduzierten Angebote mit der vollen Provision vergütet werden.

Explorer vollständig in Provisionsmodell integriert

Ein wichtiger Bestandteil der Provisionsstruktur sei auch in diesem Jahr die vollständige Integration des Bausteinspezialisten Explorer, der ein starkes Umsatzwachstum verzeichne. Die Vertriebspartner würden dadurch doppelt: vom erweiterten Produktangebot und von einer weiterhin stabilen Provisionsbasis profitieren. „Unsere klare Botschaft an die Reisebüros lautet: Ihr könnt euch auf uns verlassen. Auch in einem sich stetig verändernden Marktumfeld setzen wir auf Verlässlichkeit, Stabilität und Fairness“, betont Anja Dammann, Leitung Partnervertrieb bei schauinsland-reisen. „Durch das kontinuierliche Umsatzwachstum und deutlich steigende Schnittumsätze erreichen immer mehr Partner die Spitzenprovision. Hier investieren wir gern als Zeichen unseres Vertrauens und als Dank an unsere engagierten Vertriebspartner.“

Die detaillierte Provisionsregelung für das Geschäftsjahr 2025/26 steht Reisebüropartnern auf slr-info.de zur Verfügung. (red)