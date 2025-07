Phoenix Reisen: Neuer Orientreisen-Katalog

Angeboten werden vom langjährigen Ägypten- und Orientspezialist klassische Nilkreuzfahrten, Reisekombinationen und Badeurlaube in Ägypten, Marokko, Tunesien, Saudi Arabien, Usbekistan und in weiteren Zielgebieten.

Die neue einwöchige Nilkreuzfahrt „Ra“ wird mit MS Club Vision durchgeführt. Das First-Class-Select Schiff verfüge nur 13 Kabinen und verbinde die nahezu private Atmosphäre einer Dahabeya mit den erstklassig komfortablen Vorzügen eines Flusskreuzfahrtschiffes, so der Veranstalter. In der Hochsaison können Phoenix-Gäste mit MS Club Vision auch die große 14-tägige Nilkreuzfahrt „Durchs Land der Pharaonen" inklusive eines Aufenthaltes in Kairo buchen.

Neue Rundreisen

Die neue Rundreise „Wunder der Welt" kombiniert in 12 Tagen das Beste aus Nepal, Indien und Dubai. Wer die Emirate bereisen möchte, kann dies auf der Rundreise „Weiße Perle Emirate" komfortabel tun. FreundInnen einer Kombination aus Entspannung und Sightseeing finden während der neu aufgelegten Blauen Reisen „Marmaris" und „Bodrum" an der türkischen Küste ihr Reiseglück. (red)