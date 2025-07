TUI Care Foundation fördert Frauen-geführte Touren in London

Die TUI Care Foundation und das Sozialunternehmen Women in Travel CIC haben gemeinsam die Initiative TUI Futureshapers London ins Leben gerufen. Ziel des Programms ist es, Frauen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen zu qualifizieren, um als selbstständige Tourguide-UnternehmerInnen in London tätig zu werden.

Touren mit persönlicher Handschrift

Im Rahmen der Initiative absolvieren die Teilnehmerinnen eine umfassende Ausbildung – darunter Schulungen in Tourgestaltung, Storytelling, Kundenkontakt und Marketing. Anschließend folgt ein Mentoring durch erfahrene ExpertInnen. So werden die Frauen befähigt, ihre Führungen eigenständig zu planen, anzubieten und zu verwalten.

Das Projekt ermutigt sie, aus ihrer persönlichen Geschichte und kulturellen Identität zu schöpfen, um authentische und individuelle Stadttouren zu entwickeln. So bietet etwa eine saudische Teilnehmerin eine Führung entlang der Edgware Road an, während eine andere das syrische Erbe in West-London erlebbar macht. Die Touren eröffnen neue Perspektiven auf die Stadt – und schaffen gleichzeitig Einkommensmöglichkeiten für die Guides.

Partnerschaft für Perspektiven

Alle TeilnehmerInnen sind AbsolventInnen der Tour Guiding Academy von Women in Travel CIC, die mit Unterstützung von Google gegründet wurde. Die TUI Care Foundation fördert das Projekt finanziell und durch Mentoring durch TUI-ExpertInnen – darunter StadtführungsspezialistInnen aus dem Konzern. Die Touren sind öffentlich buchbar und richten sich auch an internationale UrlauberInnen. (red)