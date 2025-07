Mit dem Start der Buchungssaison für Sommer 2027 setzt MSC Cruises verstärkt auf sogenannte „Second Cities“ im Mittelmeerraum: Charmante Alternativen zu bekannten Zielen, die verstärkt im Trend liegen. Gäste können ab sofort Kreuzfahrten mit sieben Schiffen im westlichen und fünf im östlichen Mittelmeer buchen – inklusive Ausflügen in weniger besuchte, aber kulturell reiche Städte.

Zu den vorgeschlagenen Zielen zählen Sitges und Tarragona ab Barcelona; Lucca und Massa Marittima ab La Spezia; Arles, Cassis, Bandol und Antibes ab Marseille sowie Nafplio ab Piräus. Jede dieser Städte bietet ein authentisches Erlebnis – von Jugendstil und römischen Monumenten bis hin zu Weinkultur, Küstenflair oder venezianischer Architektur.

Exklusive Ausflugsziele mit MSC Cruises

MSC Cruises erweitert kontinuierlich das Angebot an Landausflügen, die authentische Begegnungen ermöglichen. Die mediterranen Second Cities sind oft als Landausflug buchbar oder können individuell organisiert werden. Sie laden auch bereits 2025 dazu ein, den Reichtum Europas abseits der klassischen Pfade zu erleben.

Mittelmeer-Routen im Sommer 2027

Die MSC World Asia, das neue Flaggschiff von MSC Cruises. wird ab Dezember 2026 ihre erste Saison im westlichen Mittelmeer verbringen und zusammen mit dem Schwesterschiff MSC World Europa viele der beliebtesten Häfen der Region anlaufen.

Preisbeispiele:

Die MSC World Asia bietet 7-Nächte-Kreuzfahrten mit Stationen in Genua, Neapel (Pompeji, Capri, Vesuv), Messina (Taormina, Ätna), La Valletta (Malta) und Barcelona an. Die Einschiffung ist in jedem Hafen möglich. 7 Nächte sind im Sommer 2027 ab/bis Barcelona ab 999 EUR p.P. buchbar.

Auch auf der Route des Schwesterschiffs MSC World Europa kann überall eingeschifft werden: Barcelona, Genua, La Spezia (Cinque Terre, Florenz), Civitavecchia (Rom) und Palma de Mallorca - 7 Nächte sind im Sommer 2027 ab/bis Barcelona ab 1.059 EUR p.P. buchbar.

Eine weiteres Highlight ist die Route der MSC Splendida im östlichen Mittelmeer ab/bis Triest mit Stopps in Katakolon/Olympia, Piräus/Athen, Kusadasi/Ephesus, Istanbul und Korfu. 9 Nächte ab/bis Triest sind im Sommer 2027 ab 1.269 EUR p.P. buchbar.

Weitere Informationen unter: www.msccruises.at (red)