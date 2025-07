Save the date - Einladung zum 14. Wiener Reisebürotag

Am Donnerstag, den 11. September 2025, ist es wieder so weit: Der Wiener Reisebürotag geht in seine 14. Runde – wie gewohnt im erfolgreichen Speed-Dating-Format. Von 15:00 bis 20:00 Uhr treffen sich Reisebüros, VeranstalterInnen, Hotels und weitere touristische Partner im Haus der Wiener Wirtschaft, um in kurzen, fokussierten Gesprächen neue Kontakte zu knüpfen und bestehende zu vertiefen. Nach dem offiziellen Teil lädt ein gemütliches Get-together zum weiteren Austausch ein – bei guter Stimmung, abwechslungsreicher Kulinarik und der Chance auf attraktive Preise beim Gewinnspiel.

Eckdaten im Überblick:

Datum: Donnerstag, 11. September 2025

Donnerstag, 11. September 2025 Zeit: 15:00 – 20:00 Uhr

15:00 – 20:00 Uhr Ort: HdWW, Straße der Wiener Wirtschaft 1, 1020 Wien

Details zum Ablauf unter: www.wko.at