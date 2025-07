Keine Orientreisen - AIDA Cruises ändert Winterrouten 2025/26

Wie das Unternehmen mitteilte, wurden aufgrund der derzeit nicht verlässlich einschätzbaren Lage im Nahen Osten Änderungen im Winterfahrplan 2025/26 vorgenommen. Demnach entfallen die geplanten Orientreisen mit der AIDAprima ab/bis Dubai und Abu Dhabi sowie die zugehörigen Überführungsfahrten im Herbst 2025 und Frühjahr 2026. Stattdessen wird das Schiff erstmals während einer Wintersaison ab Kiel eingesetzt und verschiedene Kreuzfahrten nach Nordeuropa und zu den Kanaren anbieten.

Mit dieser Entscheidung will AIDA seinen Gästen frühzeitig Planungssicherheit bieten. Gleichzeitig hat die Sicherheit der Gäste und der Crew weiterhin höchste Priorität.

Neue Routen - AIDAprima & AIDAbella

AIDAprima führt im Winter 2025/26 stattdessen abwechslungsreiche Kreuzfahrten nach Nordeuropa, Skandinavien, in die Ostsee und auf die Kanaren durch. Im Oktober 2025 stehen zusätzliche Abfahrten ab Hamburg auf dem Programm, unter anderem nach Norwegen und zu den Metropolen Westeuropas. Ab November folgen 7-tägige Ostsee-Reisen ab Kiel mit Stationen wie Tallinn, Helsinki und Stockholm sowie eine Fahrt in die norwegische Fjordwelt. In der Vorweihnachtszeit besuchen die Gäste stimmungsvolle Weihnachtsmärkte, etwa in Riga und Danzig. Weihnachten wird AIDAprima erstmals in der schwedischen Hauptstadt Stockholm verbringen. Im Jänner 2026 folgt die 23-tägige „Große Winterpause Kanaren“ ab/bis Kiel.

Im Zuge der Routenanpassungen übernimmt die AIDAbella im Frühjahr 2026 einige der ursprünglich geplanten Fahrten von AIDAprima – darunter Kanaren-Kreuzfahrten und Überführungsfahrten. Zuvor wird das Schiff im Rahmen der Zukunftsinitiative AIDA Evolution vom 21. Jänner bis 11. März 2026 in der Werft in Marseille umfassend modernisiert.

Weitere Infos für KundInnen

Gäste, die bereits eine der abgesagten Reisen gebucht haben, erhalten ein alternatives Angebot. Als Dankeschön stellt AIDA ihnen einen Reisegutschein in Höhe von 10% des bisherigen Kabinenpreises (exklusive An- und Abreise sowie Versicherungen) zur Verfügung. Der Gutschein ist bis zum 30. September 2025 einlösbar. Die neuen Reisen mit der AIDAprima und der AIDAbella sind ab dem 30. Juli 2025 buchbar.

Weitere Informationen unter: www.aida-cruises.at (red)