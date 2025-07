Oceania Cruises feiert Übergabe der Allura

Die Oceania Allura, gebaut in der renommierten Fincantieri-Werft in Genua, ist das zweite Schiff der Allura-Klasse und setzt die Tradition von Oceania Cruises fort: luxuriöse Kreuzfahrten mit authentischen Destinationserlebnissen und erstklassiger Küche. „Die Oceania Allura ist unser bisher innovativstes und luxuriösestes Schiff“, so Jason Montague, Chief Luxury Officer von Oceania Cruises.

Kulinarik im Mittelpunkt

Kulinarisch stehen an Bord zahlreiche Neuerungen im Mittelpunkt. Neben bewährten Spezialitätenrestaurants wie dem französischen Jacques und dem panasiatischen Red Ginger bietet die Oceania Allura erstmals eine Crêperie mit französischen Crêpes, belgischen „Bubble Waffles“ und italienischen Eisbechern. Über 270 neue Rezepte ergänzen das vielfältige Menüangebot, darunter eine erweiterte Eier-Benedict-Auswahl im Grand Dining Room. Highlight ist zudem das neue Gerard Bertrand Wine Pairing Luncheon, das fein abgestimmte Weinbegleitungen präsentiert.

Darüber hinaus punktet die Allura mit großzügigen Kabinen, einer Crew-Gäste-Quote von 1:3 sowie umfangreichen Freizeitangeboten. Dazu zählen eine exklusive Bibliothek mit Meerblick und ein digitales Lernzentrum mit Highspeed-WLAN sowie Workshops zur digitalen Mediengestaltung.

Weitere Neubauten & Jungfernfahrt

Während der Übergabe der Allura in Genua kündigte Oceania Cruises die Bestellung von zwei weiteren Sonata-Klasse-Schiffen an, deren Auslieferung für 2032 und 2035 geplant ist. „Diese vier Schiffe markieren die nächste Entwicklungsstufe unserer Marke – für außergewöhnlichen Luxus auf kleinen, eleganten Schiffen“, erklärt Montague.

Die Jungfernfahrt der Oceania Allura startet am 18. Juli 2025 von Triest nach Athen. Die Saison umfasst 26 Reisen zu 92 Zielen im Mittelmeer, in der Karibik sowie nach Kanada und Neuengland.

Weitere Informationen unter: www.OceaniaCruises.com (red)