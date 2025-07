CroisiEurope nimmt Kurs auf unbekannte Flusstäler

Neue Perspektiven vermittelt die „Wanderkreuzfahrt von Saarlouis bis Straßburg“. Sie stellt unter anderem die Saar und die Moselschleifen in den Mittelpunkt und kreuzt durch eine von schroffen Hanglagen geprägte Landschaft. Wanderungen auf hochgelegenen Felsenwegen eröffnen neue Perspektiven auf die Flusstäler. Preisbeispiel: Die fünftägige Reise auf der MS Leonardo da Vinci ist ab 658 EUR p.P. in der Doppel-Außenkabine buchbar.

Weiter westlich folgt die MS Botticelli der Seine von Paris über La Roche-Guyon, Rouen und Caudebec-en-Caux bis zum Hafen von Honfleur. Unterwegs passiert das Schiff enge Seine-Schleifen, Flussinseln und Klosterhäfen, die von größeren Kreuzern gemieden werden. Ausflüge zu den Kreideklippen von Étretat und zu Monets Garten von Giverny zählen zu den Höhepunkten der einwöchigen Reise. Preisbeispiel: Diese Tour ist ab 1.188 EUR p.P. in der Doppel-Außenkabine buchbar ist.

Noch weiter in südwestlicher Richtung befährt die MS Loire Princesse den letzten wilden Fluss Europas. Die Loire ist nicht kanalisiert und mit klassischen Schiffen nicht befahrbar. In sechs Tagen führt der Weg von Nantes über St. Nazaire bis Chalonnes-Sur-Loire. Der Bau des Schaufelradschiffes mit kombiniertem Jetantrieb erlaubt das Passieren historischer Schleusen und das Ankern vor kleinen Winzerdörfern. Ausflüge zur Route du Muscadet und zu den Schlössern Angers und Azay-le-Rideau sind Teil des Programms. Preisbeispiel: Die Tour kostet ab 1.808 EUR p.P. in der Doppel-Außenkabine.

Als Schmankerl für Kulinariker gilt die Genussreise „von Bordeaux über Royan nach Libourne sowie Cadillac und zurück“: Die einwöchige Fahrt verknüpft die Flüsse Garonne, Gironde und Dordogne. Zum Einsatz kommt die MS Cyrano de Bergerac mit 86 Kabinen. Sie nutzt ihr flaches Rumpfprofil, um enge Uferabschnitte anzulaufen und verbindet Atlantikküste mit UNESCO-Stätten und Weinregionen zu einer genussvollen Erlebnistour. Preisbeispiel: Die Reise kostet ab 1.558 EUR p.P. in der Doppel-Außenkabine.

Weitere Informationen unter: www.croisieurope.de (red)