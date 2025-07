G Adventures veröffentlicht neun Kanada-Touren für 2026

Der Kleingruppenreiseveranstalter G Adventures präsentiert sein bislang umfangreichstes Kanada-Programm: Neun neue Reisen in sechs Provinzen führen ab 2026 in bekannte und bisher unerschlossene Regionen – darunter Nord-Québec, die kanadische Arktis sowie die Rockies. Das erweiterte Portfolio umfasst Winter- und Sommerreisen aus den Kategorien Classic, Active und Marine – mit Fokus auf Naturerlebnisse, indigene Kulturen und nachhaltige, lokale Erlebnisse.

Von Fjorden bis Nordlichtern

Ob verschneite Gipfel, Küstenwanderungen oder Walbeobachtungen: Die neuen Touren decken ein breites Spektrum an Natur- und Kulturerlebnissen ab. Im Osten Kanadas führt etwa die Reise Newfoundland Adventure: From Signal Hill to Gros Morne zu zerklüfteten Küsten, Seevogelkolonien und charmanten Küstenstädten. Im Westen bietet das Canadian Rockies Winter Adventure Schneeschuhwanderungen und spektakuläre Winterlandschaften rund um Banff und Lake Louise.

Auch Nord-Québec wird erstmals Teil des G Adventures-Portfolios. In der kalten Jahreszeit warten dort Hundeschlittenfahrten, Eisfischen und gemütliche Chalets; im Sommer stehen Kajaktouren durch den Saguenay-Fjord und Wanderungen auf dem Programm. Ergänzt wird das neue Angebot durch eine Arktis-Expedition ab Juni 2026 – von Island über Grönland bis nach Labrador, mit Zodiac-Ausflügen, Vorträgen und Walbeobachtungen.

Lokale Gemeinschaften im Fokus

„Kanada ist ein unglaublich herzliches, freundliches und einladendes Reiseziel mit spektakulären Landschaften und vielfältiger Tierwelt. Wir möchten unsere weltweite Community für diese Vielfalt begeistern“, so Bruce Poon Tip, Gründer von G Adventures. Wie bei allen Reisen des Veranstalters stehen nachhaltige Begegnungen mit lokalen Gemeinschaften und kleinen Unternehmen im Mittelpunkt – etwa bei einem Besuch bei den Métis nahe Smoky Lake.

Weitere neue Reisen im Überblick:

Canadian Rockies: Northern Lights Winter Explorer (Jän.–März 2026)

Coastal Treasures of the Canadian Maritimes (ab Juni 2026)

Northern Québec Summer Lodge Escape (ab Juni 2026)

Iceland, Greenland & Labrador Expedition – Europe to Canada (ab Juni 2026)

Preisbeispiele starten bei 1.999 EUR - internationale Flüge sind nicht inkludiert.

Übersicht aller Kanada-Reisen unter: www.gadventures.com (red)