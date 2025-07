Robinson: Eine zypriotische Sommernacht in Kärnten

Next Slide

Gestartet wurde auf der Seeterrasse mit einem ersten Welcome, bevor Clubchef und Gastgeber Andreas Wittmann zu einem kurzen Clubrundgang einlud. Anschließend ging es hinunter auf den Badesteg, wo bei Sundowner-Stimmung Brandy Sour und kleine Häppchen serviert wurden – mit Blick auf die Abendsonne über dem Wasser. Per Boot ging es dann zurück auf die Terrasse, wo Walter Kril, General Manager des Robinson Cyprus, den zypriotischen „For All“-Club, der mit Strandlage, Gastfreundschaft und Kulinarik überzeugt, näher vorstellte.

Silent Disco am See

Beim anschließenden Dinner konnten sich die AgentInnen dann noch von den Spezialitäten der Insel überzeugen, bevor es zum Abschluss auf die Tanzfläche der Silent Disco ging – natürlich auch auf der Terrasse direkt am See. Der ideale Ausklang eines rundum gelungenen Events bei bestem Sommerwetter, um sich in passender, entspannter Atmosphäre über die beiden Robinson Clubs zu informieren.