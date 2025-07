Emirates: First Class Check-in am Airport Dubai

Emirates First sei mit Blick auf Premiumgäste neu konzipiert worden und berücksichtige jedes Detail des Reiseerlebnisses, um das „Fly Better“-Versprechen von Emirates einzulösen, so die Airline in einer Aussendung. Wenige Schritte nach Betreten des Emirates-Bereichs signalisiert ein goldener Eingang den Zugang zur privaten Zone, wo Emirates Mitarbeitende die Zutrittsberechtigung prüfen.

Check-in per Tablet oder am Schalter

Warme Erd- und Bronzetöne, kombiniert mit edlem Marmor, Holz, Teppichen sowie komfortablen Leder- und Stoffmöbeln schaffen eine luxuriöse und ruhige Atmosphäre. Die Gestaltung erinnert an das Interieur der neuesten Emirates Kabinen, inklusive beleuchtetem Ghaf-Baum, dem Nationalbaum der Vereinigten Arabischen Emirate, als stilvollem Design-Element. Auf Werbeflächen und Monitore wurde verzichtet, stattdessen sorgen integriertes Lichtdesign und natürliches Grün für ein entspanntes Ambiente.

Fluggäste können die Check-in-Formalitäten bequem per iPad direkt am Sitzplatz erledigen. Alternativ können Gäste auch die klassischen Schalter nutzen, von denen Koffer über eigene First Class-Gepäckbänder weitergeleitet werden.

Drei First Class Lounges in Dubai

Nach dem Check-in gelangen die Gäste zügig durch Sicherheits- und Passkontrollen zu einer der drei Emirates First Class Lounges im Terminal 3, wo Reisende à la carte Speisen, ausgewählte Weine und Spirituosen, kostenlose Spa-Behandlungen, Kinderspielbereiche und Concierge-Shopping erwarten. Weltweit bietet Emirates Zugang zu 43 eigenen Lounges sowie einen Chauffeur-Service für komfortable Transfers. In Wien haben Emirates Reisende Zugang zur Vienna Lounge. First Class- und Business Class-Gästen steht außerdem ein kostenloser Emirates Chauffeur-Service zum und vom Flughafen zur Verfügung. (red)