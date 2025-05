Kreuzfahrtbranche erwartet 2025 Passagierrekord

die höchste Zahl an Kreuzfahrtgästen weltweit - getrieben durch größere Schiffe und neue Zielgruppen.

Der internationale Kreuzfahrtverband Cruise Lines International Association (CLIA) sagt für das laufende Jahr 2025 ein deutliches Wachstum der Passagierzahlen voraus. Laut dem aktuellen „State of the Cruise Industry Report“ werden weltweit 37,7 Mio. Gäste an Bord von Kreuzfahrtschiffen erwartet - das entspreche einem Anstieg von knapp 9% gegenüber dem Vorjahr. Damit dürfte ein neuer Höchstwert erreicht werden.

Bereits 2024 verzeichnete die Branche einen Zuwachs von 9,3% auf insgesamt 34,6 Mio. Passagiere. Die Entwicklung werde laut CLIA vor allem durch den Einsatz größerer Schiffe sowie durch die erfolgreiche Erschließung neuer Zielgruppen begünstigt.

Nordamerika & Karibik dominieren den Markt

Mit 20,5 Mio. Passagieren stammt die Mehrheit der Kreuzfahrtgäste aus Nordamerika. Europa liegt mit 8,4 Mio. Reisenden auf dem zweiten Platz. Das beliebteste Fahrtgebiet bleibt die Karibik mit rund 15 Mio. Gästen, gefolgt vom Mittelmeer mit 5,8 Mio. Passagieren und weiteren europäischen Regionen mit etwa 3 Mio. Reisenden.

CLIA repräsentiert rund 60 Reedereien weltweit, darunter große Anbieter wie AIDA Cruises, TUI Cruises und MSC Cruises. Auch Daten von Nichtmitgliedern fließen in die Marktanalyse ein. In Deutschland zählen die Häfen Hamburg, Kiel, Rostock-Warnemünde und Bremerhaven zu den wichtigsten Standorten für Kreuzfahrten. (APA / red)