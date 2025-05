Europ Assistance-Studie: 76% der ÖsterreicherInnen reisen im Sommer

Laut aktuellem Urlaubsbarometer 2025 von Europ Assistance ist die Vorfreude der ÖsterreicherInnen auf den Sommerurlaub so groß wie lange nicht. Demnach planen 76% der Befragten in diesem Sommer eine Reise – ein Höchstwert seit der Pandemie. Besonders beliebt sind Destinationen wie Italien, Kroatien und Österreich selbst. Auch wenn die Inflation und geopolitische Entwicklungen weiterhin Sorgen bereiten, überwiegt der Wunsch nach Erholung, Entdeckung und gemeinsamen Erlebnissen.

Mit durchschnittlich 2.584 EUR Reisebudget liegen die heimischen UrlauberInnen im europäischen Vergleich im Spitzenfeld – nur die Schweiz, Großbritannien und Belgien investieren mehr. Zweiwöchige Reisen sind dabei besonders gefragt, und mit dem Auto als beliebtestem Verkehrsmittel bleibt man flexibel.

Urlaubstrends und Reisedauer

Laut Anlyse planen rund 43% der Reisenden einen zweiwöchigen Sommerurlaub, gefolgt von Kurzurlauben (41%) und Reisen von drei Wochen oder länger (16%). Die durchschnittliche Dauer beträgt 1,9 Wochen. Die Mehrheit (44%) reist einmal, 32% planen mehrere Urlaube. Der beliebteste Reisemonat ist September, was auf ein wachsendes Interesse an weniger überlaufenen Reisezeiten hindeutet.

Gleichzeitig zeigt sich eine hohe emotionale Bindung an den Urlaub: 79% der ÖsterreicherInnen freuen sich (sehr) auf ihre Auszeit – ein Wert, der nur knapp unter dem europäischen Schnitt liegt.

Beliebte Ziele & neue Reisearten

Italien (24%), Österreich (21%) und Kroatien (15%) führen die Liste der bevorzugten Reiseziele an. Während 60% der Befragten innerhalb Europas urlauben möchten, war ein erheblicher Teil zum Erhebungszeitpunkt noch unentschlossen. Länder wie Russland, die Ukraine oder Israel werden hingegen bewusst gemieden.

Neben klassischen Strandurlauben (67%) und Naturerlebnissen (47%) gewinnen alternative Reiseformen an Bedeutung: Slow Tourism (61%), Eventreisen (40%) und Urlaube fernab des Massentourismus (68%) sprechen vor allem jüngere Zielgruppen an. Hotels bleiben mit 68% die bevorzugte Unterkunftsform, dicht gefolgt von Ferienwohnungen und All-inclusive-Anlagen (je 28%).

Mobilität, Budget & Sicherheit

Während das Auto für 54% das Verkehrsmittel der Wahl ist, setzen 50% auf das Flugzeug, 21% reisen per Bahn. Mit 2.584 EUR pro Haushalt liegt Österreich beim Reisebudget deutlich über dem europäischen Durchschnitt (2.080 EUR) – ein klares Signal für den hohen Stellenwert des Urlaubs.

Auch Absicherung auf Reisen gewinnt an Bedeutung: Über die Hälfte der Befragten schließt demnach aktuell eine Versicherung ab, die gesundheitliche Probleme, Unterkunftsprobleme, Fahrzeugpannen oder Unfälle abdeckt. Vermutlich nicht zuletzt aufgrund globaler Unsicherheiten gewinnt der Schutz auf Reisen demnach stärker an Relevanz.

Zukunftstrends: KI und Nachhaltigkeit

Was die Studie außerdem belegt: Künstliche Intelligenz hat Einzug in die Urlaubsplanung gehalten. Demnach haben 13% der Befragten für die Planung bereits KI-Tools genutzt – meist für Infos zu Reisezielen, Unterkünften oder Aktivitäten. 20% planen, dies künftig zu tun, während rund die Hälfte der Technologie noch skeptisch gegenübersteht. Auch Nachhaltigkeit bleibt ein relevantes Thema: 20% sorgen sich um den ökologischen Fußabdruck ihrer Reise. Besonders jüngere Urlauber:innen achten auf umweltfreundliche Unterkünfte (68%), vermeiden nicht nachhaltige Aktivitäten (84%) und passen ihre Reisegewohnheiten an (83%).

Fazit: Reisen mit Weitblick

Das 24. Urlaubsbarometer von Europ Assistance zeigt: Die ÖsterreicherInnen sind bereit für den Sommer – mit einem starken Bedürfnis nach Erholung, aber auch mit einem klareren Blick auf Kosten, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Ob mit dem Auto an die Adria oder per Flug in den Süden – der Urlaub bleibt für viele ein Fixpunkt im Jahreskalender, der zunehmend durch neue Technologien und Trends ergänzt wird. (APA / red)