Hapag-Lloyd Cruises: Neue Reisen ab Herbst 2027

Um dem Informations- und Buchungsbedürfnis vieler Gäste frühzeitig zu begegnen, mache Hapag-Lloyd Cruises erstmalig einen Teil der Saison 27/28, nämlich alle Reisen des vierten Quartals von 2027, buchbar, wie das Unternehmen mitteilt. Ab sofort sind 28 neue Routen unter www.hl-cruises.de/neue-reisen veröffentlicht. Wer diese bis zum 31.01.2027 bucht, profitiert von einer Frühbucherermäßigung. Auch der Optionsprozess wurde angepasst: Optionen verwandeln sich automatisch nach sieben Tagen in verbindliche Buchungen.

Expedition zwischen Westafrika und dem Indischen Ozean

Die sechs Routen der HANSEATIC nature, einem der drei baugleichen Expeditionsschiffe, führen von Hamburg über Madeira bis an die Küsten Westafrikas, darunter auch Takoradi in Ghana. Ghana gilt als zweigrößter Kakaoexporteur der Welt und bietet unter anderem die Gelegenheit, mehr über den Anbau von Kakaobohnen von lokalen Bauern zu erfahren. Weiter südlich erreicht das kleine Expeditionsschiff die Küste Mosambiks. Rund um das Premierenziel der mosambikanischen Küstenstadt Nacala erleben die Gäste eine Region, die von Mangrovenwäldern und unberührter Natur geprägt ist. Im Anschluss öffnet sich der Indische Ozean in seiner ganzen Vielfalt: Atolle der Seychellen, die endemische Tierwelt Madagaskars mit Lemuren und Baobabs sowie türkisblaues Wasser, das zum Schnorcheln einlädt. Dank der bordeigenen Zodiacs gelangen die Gäste auch an abgelegene Küstenabschnitte, stets begleitet von fachkundigen ExpertInnen. Reisebeispiel: "Südafrika und Indischer Ozean – Von epischer Wildnis zu traumhaften Inseln": Von Kapstadt über Hermanus, Mossel Bay, Gqeberha, Durban, Richards Bay, Nacala, Mamoudzou, Praslin, Cousine, Victoria nach Mahé (Seychellen), 22.11. bis 8.12.2027 (16 Tage). Buchbar im PLATIN-Tarif ab 9.690 EUR (inkl. 700 EUR Frühbucher, gültig bis 31.1.2027) pro Person bei Doppelbelegung, exkl. An- und Abreisepaket.

HANSEATIC inspiration und HANSEATIC spirit

Besonders gefragt bei den Gästen seien Routen, die neben der Antarktischen Halbinsel auch abgelegene Gebiete wie Südgeorgien und die Falklandinseln einschließen. Daher bietet Hapag-Lloyd Cruises ab Oktober 2027 mit zwei Schiffen ein ausgedehntes Reiseprogramm, das eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Region ermöglicht - auf vier Expeditionsreisen zwischen 20 und 22 Tagen.

MS EUROPA

Mit sechs abwechslungsreichen Routen startet die Europa in das vierte Quartal 2027 und verbindet unter anderem West- und Südafrika mit tropischen Inselwelten im Indischen Ozean. Die Reise ist geeignet für alle, die Entspannung an Bord suchen und Seetage genießen oder vom Fitness- und Wellbeing-Konzept „EUROPA Refresh“ profitieren möchten. Die Weihnachtsreise führt von Mauritius über die Inseln der Seychellen und Malediven bis nach Sri Lanka.

MS EUROPA 2

Im Oktober verbleibt die EUROPA 2 zunächst in heimatlichen Gewässern und erkundet die Ostsee sowie die Fjordwelt Norwegens und die schottische Nordküste. Danach heißt es Kurs West von der Elbe über den Atlantik bis nach New York. Die Atlantiküberquerung selbst wird zum entschleunigten Erlebnis, mit ausgedehnten Seetagen und viel Zeit für Reflexion, Begegnung und Bordleben. Eine neue Kombination erwartet die Gäste auf der Route von Nassau (Bahamas) nach Miami. Zunächst laden die mexikanischen Städte Cozumel, Puerto Costa Maya und Progreso im Karibischen Meer zum Entdecken ein. Anschließend steuert das kleine Luxusschiff weitere Premierenhäfen an, darunter Galveston in Texas sowie Tampa in Florida. Zum Abschluss liegt die EUROPA 2 über Nacht im Hafen von Miami. (red)