Holland America Line: Alaska-Coolcations 2026 & 2027 buchbar

Während klassische Sommerziele unter Extremtemperaturen leiden, setzt Holland America Line auf den Gegentrend: sogenannte Coolcations. Alaska zählt dabei zu den gefragtesten Destinationen – ideal für Best Ager, Naturbegeisterte und alle, die den Sommer lieber bei 15 Grad und Gletschersicht statt bei 40 Grad im Schatten verbringen. Neben dem Sommerprogramm 2026 sind auch bereits erste Termine für 2027 verfügbar.

Die Highlights: Gletscher, Fjorde, die Tierwelt der Nationalparks, Begegnungen mit indigenen Kulturen und lange Tage dank Mitternachtssonne. Für Abenteuerlustige stehen zudem Kajaktouren, Hundeschlittenfahrten oder Helikopter-Ausflüge auf dem Programm. Die Temperaturen in Alaska liegen im Sommer meist zwischen 10 und 20 °C – perfekt für aktive Erkundungen ohne Hitzebelastung.

Aktuelle Angebote von HAL

Neben klassischen Cruise-Onlys und kombinierten Land-Kreuzfahrt-Touren sind bereits alle Reisen für 2026 buchbar – inklusive der beliebten „Inside Passage“. Auch erste Termine für 2027 sind bereits freigeschaltet. Verkaufsunterstützend bietet Holland America eine neue Frühbucher-Aktion bis zum 30. September 2025: Das „Have It All Early“-Paket umfasst neben Getränkepaket, WLAN und Spezialitätenrestaurant unter anderem ein Upgrade auf das Elite-Getränkepaket, Premium-WLAN, Kabinentrinkgelder sowie ein Bordguthaben je nach Reisedauer (limitiertes Kontingent, Promo-Code: N2 oder HIAEARLY bei separater Zubuchung).

Vertriebspartner finden alle buchbaren Angebote über Cruisehost, Cruiseportal, Cruise Compass oder Polar Online. Wichtig: Bei der Preiswahl „Have it all PLUS“ selektieren. Weiterer Tipp für interessierte Agents: Am 1. Oktober 2025 findet ein Ship-Visit in Kiel auf der Rotterdam statt – baugleich mit der Koningsdam, die in Alaska zum Einsatz kommt.

Mehr Infos zu Alaska-Cruises unter: hollandamerica.com/alaska-cruises (red)