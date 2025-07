TAP Air Portugal: Zum Sonderpreis nach Hollywood

Das Angebot gilt für Flüge zwischen dem 18. August 2025 und dem 30. März 2026. Hollywood gilt als Traumfabrik des Films und Heimat vieler Stars. Neben Attraktionen wie dem „Walk of Fame“ lockt die südkalifornische Stadt Los Angeles mit entspanntem Lifestyle und Outdoor-Aktivitäten am Pazifik.

Stop-over in Lissabon

Der Tarif beinhaltet die Möglichkeit einer kostenfreien Reiseunterbrechung in Lissabon. Zudem kann der Sondertarif nach Los Angeles mit Normaltarifen zu anderen TAP-Zielen in Nordamerika kombiniert werden. Neben Los Angeles fliegt TAP Air Portugal in den USA noch nach Boston, Chicago, Miami, New York (JFK), New York (EWR), San Francisco und Washington sowie nach Toronto und Montreal in Kanada. (red)