Malta: Einladung zum MICE Fam Trip im November

Nur zwei Flugstunden von Wien entfernt, bieten Malta und Gozo ideale Voraussetzungen für Meetings, Incentives, Kongresse und Events. Um MICE-ExpertInnen einen fundierten Einblick in das Angebot der Destination zu geben, organisiert VisitMalta Incentives & Meetings im Herbst 2025 eine exklusive Tour für sie. Das Programm umfasst dabei unter anderem Hotelbesichtigungen, Locationscoutings, kulturelle Erlebnisse sowie Networking-Möglichkeiten mit lokalen Partnern.

Der Fam Trip findet vom 6. bis 9. November 2025 statt und beinhaltet Unterkunft, Transfers, Verpflegung sowie sämtliche Programmpunkte. Interessierte können sich bis spätestens 7. Juli 2025 anmelden. Die Teilnahme ist limitiert und erfolgt nach dem Prinzip „first come, first served“.

Teilnahmebedingungen & Anmeldung

Der Fam Trip richtet sich ausschließlich an MeetingplanerInnen und EntscheidungsträgerInnen mit konkretem Interesse an Malta als zukünftiger Veranstaltungsort. Außerdem ist die Teilnahme nur möglich, wenn noch kein Vertrag mit einer Agentur auf Malta besteht. Die Organisation darf also noch nicht vertraglich oder exklusiv an einen anderen lokalen Anbieter gebunden sein.

Sobald die Registrierung eingegangen ist, erhalten Interessierte ein Formular zur weiteren Anmeldung.

Nach Prüfung des Formulars erfolgt eine Rückmeldung von VisitMalta Incentives & Meetings

Die Teilnahmeplätze werden nach dem Prinzip „first come, first served“ vergeben.

Kontakt und Anmeldung:

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung bei Corinna Ziegler unter: corinna.ziegler@urlaubmalta.com oder Tel: 01 / 585 37 30 (red)