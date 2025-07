Kartellamt genehmigt TUI-Bentour-Deal

Im Juni haben beide Unternehmen diesen Deal unterzeichnet, der nun von den Kartellwächtern durchgewunken wurde. Nordic Nazar, mit Sitz im schwedischen Malmö, ist ein All-inclusive-Reisespezialist in Nordeuropa. Sowohl Nazar als auch Bentour Reisen bieten Urlaubsprodukte an – mit Schwerpunkt auf All-Inclusive-Reisen in die Türkei und nach Griechenland. Sie sind jedoch in unterschiedlichen Märkten tätig. Bentour Reisen ist in den deutschsprachigen Märkten Österreich, Schweiz und Deutschland aktiv, Nazar konzentriert sich auf die KundInnen- und Quellmärkte Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland.

Exzellenter Partner

„Der All Inclusive Market entwickelt sich sehr gut. Er bietet den Kunden viel Sicherheit. Die Nachfrage ist erfreulich - insbesondere in Urlaubsländern wie der Türkei und Griechenland“, kommentiert David Schelp, CEO Markets & Airline TUI Group den Abschluss. Nazar als Tochtergesellschaft von TUI Nordic sei in den nordischen Märkten gut positioniert und verfüge über großes Potenzial für weiteres Wachstum. Bentour sei ein exzellenter Partner, mit dem TUI ihr Wachstum gemeinsam bestalten wollen. Kundenorientierung und Qualitätsanspruch seien Werte, die beide Unternehmen verbinden, so Schelp. (red)