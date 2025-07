alltours macht Sommer 2026 buchbar

Urlaubshungrige können ab sofort für den kommenden Sommer klassische und dynamische Pauschalreisen, Hotels und Flüge bei den Reiseveranstaltern alltours und byebye buchen. Damit würden alltours-KundInnen früh Planungssicherheit für ihre nächste Urlaubsreise erhalten und sich ab jetzt hohe Frühbucherrabatte sichern können, so der Veranstalter in einer Presseaussendung.

Beliebte Urlaubsziele auf den Kanarischen Inseln sowie im Mittelmeerraum, darunter die spanische Mittelmeerküste, Mallorca, Griechenland, Ägypten und die Türkei, seien bereits zur Buchung freigeschaltet. Fernreisen zu den Traumdestinationen in Asien, der Karibik und im Indischen Ozean wären ebenso buchbar wie Ziele in Deutschland, Österreich, Polen und den Niederlanden, die man bequem mit dem Auto oder der Bahn erreichen könne. Auch bereits für den Sommer 2026 buchbar seien alle 32 alltours-eigenen allsun Hotels auf Mallorca, den Kanaren und Kreta sowie in der Türkei. Das buchbare Programm werde täglich erweitert, heißt es weiter.

Hohe Flexibilität

„Mit dem frühen Buchungsstart möchten wir unseren Kundinnen und Kunden ein breites Angebot und maximale Flexibilität bieten – und das zu besonders attraktiven Frühbucherpreisen“, so Georg Welbers, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing bei alltours. Wer seine alltours Reise frühzeitig buche, habe die besten Chancen auf den Traumurlaub zum Wunschtermin, im bevorzugten Zielgebiet und im Lieblingshotel – und dank hoher Frühbucherrabatte zu einem deutlich niedrigeren Preis. Zudem würden Kunden von der größtmöglichen Flugauswahl profitieren. Eine frühzeitige Buchung sei mit dem alltours Flextarif ohne finanzielles Risiko möglich: Mit ihm können Urlaubsreisen bis 15 Tage vor Reisebeginn ohne Angabe von Gründen kostenlos storniert werden, so alltours. (red)