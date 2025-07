Aldiana Naga Bay: Sportlich durch den Herbst

Die Gäste erwarte eine entspannte Clubatmosphäre gepaart mit einer hervorragenden Gastronomie, vielfältigen Freizeitmöglichkeiten sowie einem umfangreichem Wellness- und Fitnessangebot. Zudem würden auch in diesem Herbst regelmäßig stattfindende Eventwochen für besondere Highlights und abwechslungsreiche Erlebnisse sorgen, so der Clubanbieter in der Pressemeldung.

Faszinierende Unterwasserwelt

Ob bei begleiteten Tauchgängen oder Schnorchelausflügen mit dem clubeigenen Boot, die Unterwasserwelt des Roten Meeres ist zum Greifen nah. In der professionell geführten Tauchschule lassen sich sowohl erste Erfahrungen sammeln als auch vorhandene Kenntnisse vertiefen. Eine hauseigene Tauchbasis bildet den Ausgangspunkt, um die farbenfrohe Unterwasserwelt Ägyptens zu entdecken. Als Highlight gilt das Hausriff mit unmittelbarem Zugang vom Strand, das beim Schnorcheln oder Tauchen entdeckt werden kann.

Abwechslungsreiche Sportwochen

Vom 13. bis 20. September 2025 sorge die get stronger! week für einen sportlichen Höhepunkt. Dieses Event sei ideal für alle, die sich neu herausfordern und körperlich sowie mental stärken wollen. Bei kraftvollen Workouts, Functional Training und abwechslungsreichen Dance Classes mit Sport- und TV-Stars stehe hier der persönliche Fortschritt sowie Spaß an der Bewegung im Fokus, heißt es. In diesem Jahr werden u.a. die Radsportlerin Denise Schindler, Detlef D! Soost, der ehemalige Welthandballer Daniel Stephan und die Ex-Fußball-Profis Hans Sarpei und Patrick Owomoyela erwartet. Direkt im Anschluss, vom 27. September bis 4. Oktober 2025, weht eine frische Brise beim SeaBreeze Festival durch den Club. Eine Woche voller Live-Musik, kulinarischer Highlights und chilliger Vibes am Meer soll für die perfekte Kombination aus Sport, Entertainment, Genuss und Entspannung sorgen. Für Sportfans geht es nahtlos weiter mit dem Beachvolleyball Camp vom 4. bis 11. Oktober 2025, bei dem Top-Coaches der deutschen Beachvolleyball-Elite ihr Know-how an Anfänger und Fortgeschrittene weitergeben.

Tanz und Entspannung

Ab dem 11. bis 18. Oktober 2025 steht dann die Bühne bereit für das The Crew - Dance Camp, in dem sich alles um Hip-Hop, Streetdance und Freestyle drehe. Perfekt für Tanzbegeisterte jeden Levels, die mit Hip-Hop-Weltmeister und Choreograf Marvin Conen und seiner Crew trainieren und Spaß mit Gleichgesinnten erleben möchten. Mit Breaking for Kids vom 18. bis 25. Oktober 2025 dürfen sich auch die Jüngsten auf ein actionreiches Tanzabenteuer freuen. Breakdance, Kreativität und kindgerechte Bewegungskonzepte stehen beim Training im Vordergrund. Zum krönenden Abschluss wird ein einstudierter Tanz auf der Aldiana Showbühne präsentiert. Die Family Dance Week mit Detlef D! Soost vom 26. Oktober bis 1. November 2025 lädt Familien zu einer Woche voller Bewegung ein. Unter Anleitung des bekannten Choreografen können sich die TeilnehmerInnen jeden Alters in einer Clubkulisse direkt am Meer auspowern. Im November wird es mit dem Yoga Retreat vom 8. bis 15. November 2025 schließlich ruhiger und ganzheitlicher. Die Urlauber erwarte in der Woche eine Auszeit für Körper und Geist, begleitet von erfahrenen Yogalehrern

Die Termine in der Übersicht