Marco Polo-Fernreisen 2026 sind online

Neben einer neuen China-Reise bereichern weitere neue Entdeckerreisen das Marco Polo Angebot für das kommende Jahr – so zum Beispiel die Länderkombination Vietnam–Kambodscha–Laos oder eine Tour durch Nepal. Die gedruckten Kataloge von Marco Polo erscheinen im Oktober.

China in der Kleingruppe erleben

Bei der neuen China-Reise in der Mini-Gruppe erkunden die Marco Polo Gäste zwei Wochen das Reich der Mitte mit einem einheimischen Scout – mal mit der Metro, mal im Hochgeschwindigkeitszug, mal während einer Panoramaschifffahrt vom Wasser aus und mal in einer Seilbahn. Sie übernachten in kleineren, charmanten Drei- bis Vier-Sterne-Hotels – und in der Gemeinde Longsheng in der Pension von Herrn Gu. Diese ist auf einem Berg gelegen und bietet den besten Aussichtspunkt über die umliegenden Longji-Reisterrassen. Genauso warten auf dieser Reise aber auch die 22-Mio.-Einwohner-Metropole Beijing mit der Verbotenen Stadt und dem Himmelstempel sowie die Chinesische Mauer auf die Reisenden.

Kulinarisch hat die Entdeckerreise in der Mini-Gruppe ebenfalls eine Menge zu bieten: In einem kleinen Wasserdorf unweit der Großen Mauer gibt es nordchinesische Hausmannskost, in Beijing geht es mit einem Insider auf Streetfood-Tour in die Hutongs. Ein scharfes Sichuan-Dinner wartet in Chongqing. (red)