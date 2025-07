Coral-Reisen verkaufen und BMW gewinnen

Ziel der Aktion sei es, Reiseprofis in der heißen Buchungsphase des Sommers gezielt zu unterstützen. Dabei werde die Kampagne einfach und effektiv umgesetzt: Alle Buchungen mit Abreisen bis zum 31. Dezember 2025 werden automatisch erfasst; eine gesonderte Anmeldung ist nicht erforderlich. Ab zehn Buchungen im Aktionszeitraum nimmt ein Reisebüro an der Verlosung teil und erhält zusätzlich ein exklusives Geschenk, heißt es in der Pressemitteilung.

Höhere Chancen durch ausgewählte Hotels

Die Aktion funktionierte nach einem transparenten Losprinzip: Je mehr Buchungen getätigt werden, desto größer die Gewinnchancen – mit besonderem Fokus auf ausgewählte Hotelpartner: So würden Buchungen in ausgewählte Zielgebiete und bestimmte Hotels bzw. Hotelketten zwei Lose bringen. Buchungen für Club Blue Waters, Crystal Hotels & Resorts, Mitsis Hotels & Resorts sowie Nirvana Hotels & Resorts würden mit drei Losen belohnt. Wer mindestens zehn Buchungen generiere und darunter vier Buchungen bei diesen exklusiven Hotelpartnern vorweisen könne, qualifiziere sich zusätzlich für den Lostopf rund um die Hauptpreise, darunter vier BMW 116, heißt es weiter.

Unkomplizierte Teilnahme, attraktive Preise

Ender Karadag, Head of Sales & Distribution bei Coral Travel, betont die Bedeutung der Aktion: „Mit der Sommer Rallye möchten wir Reisebüros nicht nur motivieren, sondern ihnen ganz konkret etwas zurückgeben. Wer im Sommer stark verkauft, hat sich auch eine echte Chance auf starke Preise verdient.“

Doris Oberkanins, Head Sales & Marketing Österreich & CEE, ergänzt: „Mit der Coral Sommer Rallye 2025 setzen wir auf eine emotionale und zugleich umsatzorientierte Aktion, die nicht nur das Reisegeschäft ankurbeln, sondern auch echte Begeisterung bei den Vertriebspartnerinnen und -partnern erzeugen soll. Das Zusammenspiel aus unkomplizierter Teilnahme, attraktiven Preisen und klaren Gewinnmechanismen macht die Kampagne besonders attraktiv.“ (red)