rtk: Mobile Vertriebslösung für Selbstständige

Das Modell biete maximale Flexibilität für EinsteigerInnen ebenso wie für erfahrene Profis, die unternehmerisch arbeiten möchten. Damit erweitere rtk ihr Vertriebsnetz um ein modernes, mobiles Angebot, ohne den stationären Vertrieb aus dem Blick zu verlieren.

Auch langjährige Reiseprofis würden neue Möglichkeiten erhalten: Wer sich aus dem stationären Alltag zurückziehen möchte, könne seine KundInnen weiterhin betreuen, flexibel, ortsunabhängig und ohne die Verantwortung eines eigenen Büros. So bleibe Erfahrung erhalten, Vertrauen bestehen und das Reisegeschäft wird zur persönlichen Fortsetzung, so die Kooperation in der Presseaussendung.

Vertrieb mit System

„Reisevertrieb braucht heute mehr als Begeisterung. Er braucht Freiheit, Technologie und ein starkes Netzwerk im Rücken“, sagt Alexandra Gärtner, Bereichsleiterin rtk. „Wir glauben an Vielfalt im Vertrieb mit verlässlichen Reisebüros vor Ort und selbstständigen Profis, die mobil beraten. meinPrimaUrlaub steht für unternehmerische Freiheit, mit dem Rückhalt einer Gemeinschaft, auf die man zählen kann.“

meinPrimaUrlaub stehe für echte unternehmerische Unabhängigkeit. Reiseprofis würden selbst entscheiden, mit wem sie arbeiten, ohne Veranstalterbindung, ohne Verkaufsdruck. Auch alle Kundendaten würden in ihrer Hand bleiben. Damit diese Freiheit im Alltag greifbar werde, setzt rtk auf ein technisches Fundament, das nahtlos funktioniert und flexibel mitwächst. Das gesamte rtk-Portfolio stehe zur Verfügung.

Die Basis bilde das SMART-Paket, eine vollständige Startlösung mit allen wichtigen Tools für den Einstieg. Zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten würden das System flexibel skalierbar machen, ganz nach individuellem Bedarf. Eine davon sei meinReisebüro24, die Onlinebuchungsplattform für zusätzliche Sichtbarkeit. Inklusive sei der digitale Mitarbeiter Toni, der KundInnen rund um die Uhr begleitet. So entstehe ein effizientes, skalierbares und zukunftssicheres Setup, das sich exakt am eigenen Bedarf orientiere Auch das Vertriebsmodell bleibe flexibel. Ob als Zubucher oder mit eigener Agentur – es gebe keine Mindestumsätze und keine Einstiegshürden, schreibt rtk weiter.

Community und Rückhalt

Trotz Unabhängigkeit sei niemand allein: meinPrimaUrlaub integriere ReiseberaterInnen in das rtk Netzwerk mit vielen Veranstaltungen und Formaten, darunter die rtk-Dialogtage, der QTA Reisesommer, Schulungsreisen oder BlickWinkel; persönliche Betreuung durch die Zentrale und den Außendienst sei fest verankert. „meinPrimaUrlaub ist unsere Antwort auf die neue Realität im Reisevertrieb – klar positioniert, technologisch fundiert und praxisnah. Wir machen mobiles Arbeiten zukunftssicher und zum festen Teil einer starken rtk Welt“, so Hauke Moll, Geschäftsführer rtk. (red)