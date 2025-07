ÖAMTC: Verbotene Souvenirs und No-Gos im Koffer

Denn nicht alles, was im Urlaubsland zu kaufen oder zu finden ist, darf auch mit nach Hause genommen werden – und umgekehrt. Denn es gibt auch viele Gegenstände, die in Österreich legal, aber in anderen Ländern verboten sind und daher nichts im Urlaubsgepäck zu suchen haben. „Reisende sollten sich bereits vor der Abreise informieren, welche Gegenstände zu Problemen an der Grenze führen können und was sie aus dem Urlaubsland als Souvenirs für sich und ihre Liebsten mitnehmen dürfen. Ansonsten drohen teils hohe Strafen", rät Dagmar Redel, Reiseexpertin beim ÖAMTC. „Wichtige Medikamente gehören ins Handgepäck. Um Schwierigkeiten bei der Einreise zu vermeiden, sollte ein ärztliches Attest mitgeführt werden – eine Vorlage gibt es auf der ÖAMTC-Website."

Muscheln, Sand & Co

Kroatien : So verlockend Muscheln, Steine und Sand auch sind – es ist Vorsicht geboten. "In Kroatien gibt es geschützte Muschelarten bzw. Meeresschnecken", so die ÖAMTC-Reiseexpertin. "Eine Ausfuhr ist also illegal und kann hohe Strafen zur Folge haben." Außerdem darf unverarbeiteter Trüffel nur mit entsprechender Ausfuhrgenehmigung mitgenommen werden.

Generell gilt: Kauft man Souvenirs, die vom Aussterben bedrohte Tier- oder Pflanzenarten enthalten, macht man sich strafbar. „Eine illegale Einfuhr nach Österreich kann Strafen von bis zu 80.000 EUR bzw. Freiheitsentzug bis zu fünf Jahre bedeuten", warnt die ÖAMTC-Expertin.

Kuriose Einfuhrbeschränkungen

„Je nach Destination haben bestimmte Gegenstände nichts im Koffer verloren und sollten unbedingt daheimbleiben. Was in Österreich alltäglich ist, kann im Ausland schnell zum Problem werden – mitunter drohen sogar hohe Geldstrafen oder die Beschlagnahmung der mitgebrachten Gegenstände", weiß die Reiseexpertin. So sind E-Zigaretten etwa in Australien und Vietnam verboten, Hanfprodukte wie CBD-Tropfen sind in vielen Ländern Südamerikas und Afrikas illegal. Wer in Singapur unterwegs ist, muss auf Kaugummis verzichten – in der asiatischen Metropole gilt ein striktes Kaugummiverbot. Weniger bekannt und dennoch streng verboten ist die Einfuhr von Sonnencremes mit bestimmten UV-Filtern – etwa auf Hawaii, einigen Karibikinseln oder in Australien. Auch Plastiksackerln dürfen beispielsweise in Kenia nicht eingeführt werden. „Und selbst scheinbar harmlose Mitbringsel wie Überraschungseier, die sich in Österreich seit Jahrzehnten großer Beliebtheit erfreuen, sind in den USA verboten – deren Einfuhr ist dort strikt untersagt", so Redel abschließend.