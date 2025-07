Eberhardt Travel: Neues barrierefreies Reiseangebot

Reisen mit Rollstuhl erfordern ein speziell abgestimmtes Reiseprogramm. Eberhardt Travel veranstaltet im Jahr 2025 insgesamt 19 barrierefreie Reisen im Rollstuhl an. Jedes Jahr kommen neue Reiseziele dazu, in diesem Jahr auch ein eigener barrierefreier Bus.

Im Jahr 2025 fährt der neue Reisebus für RollstuhlfahrerInnen unter anderem nach London, Tirol sowie nach Kroatien in Kombination mit Slowenien. 2026 sind unter anderem Norwegen, Italien (Mailand und die Oberitalienischen Seen), die Südeifel mit Luxemburg, Polen, Wien, Belgien und der Nordseestrand inklusive der Niederlande, die Schweiz sowie erneut Slowenien und Kroatien bereits buchbar. Auch innerdeutsche Ziele wie Hamburg im Winter, der Rhein zu Silvester oder eine Rundreise durch den Schwarzwald sind barrierefrei erlebbar.

Barrierefreie Reiseplanung

Barrierefreies Reisen bedeute auch Entschleunigung: Bevorzugte Zugänge und Sondergenehmigungen würden für ein stressfreies Reiseerlebnis – sowohl für Rollstuhlnutzende als auch für deren Begleitung sorgen. „Grundsätzlich würden wir gern jedes Reiseziel barrierefrei anbieten. Leider fehlt es oft an verlässlichen Informationen seitens der Hotels. Wünschenswert wäre, wenn Unterkünfte konkrete Angaben zur Barrierefreiheit machten – etwa zur Fahrstuhl- oder Türbreite, zum Badezimmerkomfort mit Haltegriffen in einer ebenerdigen Dusche oder zur Verfügbarkeit eines Duschhockers. Solche Informationen fehlen leider häufig, sowohl online als auch in gedruckten Broschüren“, erklärt Sylvia Sann, Produktverantwortliche für Barrierefreie Reisen bei Eberhard Travel. Vor Aufnahme eines Reiseziels ins Programm würden Sylvia Sann und Reiseleiter Jörg Nesse die Gegebenheiten vor Ort prüfen.

„Als nächstes wollen wir Polen erschließen. Jörg Nesse ist persönlich mit dem Auto durchs Land gereist und hat alle potenziellen Hotels anhand einer Checkliste geprüft. Generell gilt: Sobald wir geeignete Unterkünfte gefunden haben, können wir ein Programm aufstellen. Polen ist sehr gefragt – uns fehlten nur noch barrierefreie Angebote“, so Sann.

Oft würden auch die Gäste durch eigene Reisetipps zur Programmgestaltung beitragen. Das gemeinsame Erlebnis in der Gruppe mache für viele den besonderen Reiz der Eberhardt-Reisen aus, schreibt der Veranstalter in der Pressemitteilung.

Ausstattung des neuen Reisebusses

Der neue, speziell umgebaute Reisebus bietet neben dem Komfort eines 4-Sterne-Fahrzeugs: