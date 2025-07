Crystal macht Kreuzfahrten des zweiten Halbjahres 2027 buchbar

Zu ihren Fahrtgebieten gehören beispielsweise Alaska, der Osten Nordamerikas, die Karibik, Lateinamerika und Feuerland sowie das Mittemeer und der hohe Norden Europas. Alle Reisen sind jetzt buchbar und werden bei Crystal um sorgsam kuratierte Landausflüge ergänzt. Diese finden häufig in Zusammenarbeit mit Abercrombie & Kent statt und beinhalten Begegnungen mit Einheimischen, Einblicke hinter den Kulissen oder Führungen durch besonders versierte Fachleute.

Höhepunkte der Crystal Serenity, Juli bis Dezember 2027

Juli 2027 : Alaskas Inside Passage ab Vancouver oder Seward mit dem Hubbard Gletscher sowie Aufenthalten in Victoria (British Columbia), Ketchikan, Sitka und Skagway

: Alaskas Inside Passage ab Vancouver oder Seward mit dem Hubbard Gletscher sowie Aufenthalten in Victoria (British Columbia), Ketchikan, Sitka und Skagway August 2027 : von Vancouver nach Charleston mit über einem Dutzend Zielen in Nord- und Mittelamerika einschließlich Mexiko und der Karibik sowie Fahrt durch den Panamakanal

: von Vancouver nach Charleston mit über einem Dutzend Zielen in Nord- und Mittelamerika einschließlich Mexiko und der Karibik sowie Fahrt durch den Panamakanal September 2027 : ab New York entlang der US-Ostküste durch die kanadischen Seeprovinzen nach Québec mit Stopps in Bar Harbor, Saint John, Halifax, Prince Edward Island und dem abgeschiedenen französischen Überseegebiet Saint Pierre und Miquelon

: ab New York entlang der US-Ostküste durch die kanadischen Seeprovinzen nach Québec mit Stopps in Bar Harbor, Saint John, Halifax, Prince Edward Island und dem abgeschiedenen französischen Überseegebiet Saint Pierre und Miquelon Oktober 2027 : der Osten Kanadas zur Laubfärbung, Bermuda, die Karibik und Brasilien (Fortaleza, Salvador und Rio de Janeiro)

: der Osten Kanadas zur Laubfärbung, Bermuda, die Karibik und Brasilien (Fortaleza, Salvador und Rio de Janeiro) November 2027 : von Brasilien über Argentinien und Uruguay bis zu den Falkland Inseln

: von Brasilien über Argentinien und Uruguay bis zu den Falkland Inseln Dezember 2027: die Pazifikküste Südamerikas mit Peru, Ecuador und Panama sowie ab Fort Lauderdale Kurs auf die Karibik (unter anderem Grand Turk, Guadeloupe und St. Kitts)

Highlights der Crystal Symphony, Juli bis Dezember 2027

Juli 2027 : Westeuropa und Skandinavien mit Besuchen in Lissabon, London, Bordeaux, Amsterdam, Oslo und Kopenhagen

: Westeuropa und Skandinavien mit Besuchen in Lissabon, London, Bordeaux, Amsterdam, Oslo und Kopenhagen August 2027 : Arktis mit Island und Grönland, die Britischen Inseln sowie Fahrten durch die norwegischen Fjorde

: Arktis mit Island und Grönland, die Britischen Inseln sowie Fahrten durch die norwegischen Fjorde September 2027 : Kurs nach Süden ins Mittelmeer mit Aufenthalten in Bordeaux, Porto, Tanger, Sardinien, Valencia, der französischen Riviera und Civitavecchia (Rom)

: Kurs nach Süden ins Mittelmeer mit Aufenthalten in Bordeaux, Porto, Tanger, Sardinien, Valencia, der französischen Riviera und Civitavecchia (Rom) Oktober 2027 : von Civitavecchia (Rom) über Sorrent, Valetta, La Goulette (Tunis), Barcelona, Livorno, Málaga und Cádiz bis nach Lissabon

: von Civitavecchia (Rom) über Sorrent, Valetta, La Goulette (Tunis), Barcelona, Livorno, Málaga und Cádiz bis nach Lissabon November 2027 : Atlantiküberquerung mit dem Ziel Kolumbien über die Azoren, Fort Lauderdale, Mexiko, Belize und Roatán

: Atlantiküberquerung mit dem Ziel Kolumbien über die Azoren, Fort Lauderdale, Mexiko, Belize und Roatán Dezember 2027: die südliche Karibik und die Westindischen Inseln, unter anderem mit Aruba, Curacao, Bonnaire, St. Martin, St. Kitts, Grand Turk, Punta Cana, San Juan und Saint-Barthélemy

Wohnen und genießen

Neben den Reisezielen würden auch die Schiffe Komfort, Genuss und Unterhaltung auf höchstem Niveau bieten. Das Umi Uma by Chef Nobu Matsuhisa gelte vielen als das weltweit beste Restaurant an Bord von Kreuzfahrtschiffen. Ganz neue, vom florentinischen Sternekoch Massimiliano Alajmo entwickelte Menüs würde die Osteria d’Ovidio präsentieren, während seit Kurzem die Beefbar by Riccardo Giraudi besonders exklusive Fleisch- und vegetarische Gerichte im Streetfood-Style serviere. Ebenso bemerkenswert an Bord sei das erste Casino de Monte Carlo auf See, das Aurōra Spa und die Abendunterhaltung auf Broadway-Niveau, heißt es in der Pressemitteilung. Die Gäste wohnen in ausschließlich außenliegenden, großzügig gestalteten Staterooms und Suiten, von denen die meisten über private Balkone verfügen. Unlimitiertes Internet sei im Reisepreis ebenso enthalten wie der 24-Stunden-Suitenservice, hochwertige Weine und Spirituosen, Mobility-Streaming, alle Trinkgelder und vieles mehr. (red)