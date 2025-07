Prima Reisen: Neuer Winterkatalog

Während Tromsø zu einer Walbeobachtung und einer Panoramakreuzfahrt durch seine eindrucksvollen Fjorde einlädt, erwarten Prima Reisen-Gäste in Longyearbyen auf Spitzbergen Wildtierbeobachtungen sowie eine Motorschlitten- und Nordlichtsafari auf den Spuren der tanzenden Lichter. Nach Finnisch Lappland, dem Land 1000 schneebedeckten Wälder und gefrorenen Seen, locken die frischeste Atemluft, die glücklichsten Menschen - mit ihren sonderbar charismatischen Eigenheiten, Wintersport in all seinen Facetten, romantische Blockhütten, Glasiglus, Saunen und Eisskulpturen.

Thermalquellen in Island, Stille in Grönland

Island mit dem Bus in der Gruppe oder individuell mit dem Mietwagen zu erkunden, ist wirklich etwas ganz Besonderes. Heiß kalt, heiß kalt, wird es zwischen mächtigen Gletschern, sprudelnden Geysiren, schwarzen Lavastränden, pompösen Wasserfällen und aktiven Vulkanen. Kulinarisch kreativ können hier schon auch mal fermentierter Hai und gekochter Schafkopf auf dem Teller landen.

Die größte Insel der Welt war tatsächlich einmal Grün. Mittlerweile ist Grönland größtenteils von Eis bedeckt und es gibt kaum Straßen zwischen den Städten. Die Kultur der Inuit ist lebendig und reich, weswegen Hundeschlitten, Boote und Schneemobile noch eine sehr wichtige Rolle spielen. Mit Prima Reisen erkunden Reisende eine der kleinsten Hauptstädte der Welt, das entzückende Nuuk und den Nuukfjord, die Wildnis der Insel und die reiche Tierwelt. Enorme Gletscher und treibende Eisberge kennzeichnen ein unvergleichliches Landschaftsbild.

Direktflüge nach Finnland, Norwegen und Island

Hohe Gletscher, tiefe Fjorde und faszinierende Bergformationen prägen das Landschaftsbild Norwegens, besonders die Inselgruppen der Lofoten und Vesterålen. An der zweitlängsten Küstenlinie der Welt können Reisende eine große Zahl von Walen und Königskrabben vorfinden, zum Beispiel auf einer Kings Crab Safari. Darüber hinaus erkunden sie auf einer Motorschlittensafari arktische Köstlichkeiten zu oder genießen die Aussicht aus dem Bus auf der arktischen Rute und atemberaubende Landschaften.

All diese Attraktionen im Hohen Norden sind mit den exklusiven Direktflügen von Prima Reisen nach Kittilä (Finnland), Rovaniemi (Finnland), Tromsø (Norwegen) und Keflavík (Island) von Anfang Jänner bis Ende März bequem erreichbar. (red)