Die Costa Serena geht 2026 auf Weltreise

Die Reise startet mit Metropolen des Fernen Ostens: Gäste von Costa erkunden Tokio bei Touren durch seine berühmten Viertel, genießen den Blick vom Tokyo Tower oder schlendern über traditionelle Märkte. In Keelung entdecken sie den Reiz Taipehs, das Moderne und Tradition vereint, während Hongkong mit einer Panorama-Tour durch Wolkenkratzer und Tempel seine pulsierende Energie entfaltet.

Weiter südlich laden die Philippinen zu Abenteuern in unberührter Natur ein – von tropischen Dschungeln bis zu farbenfrohen Korallenriffen. In Bali genießen Gäste dank einer Übernachtung die Spiritualität und traumhafte Strände der Insel in vollen Zügen. Australien begeistert mit Sydney, dem spektakulären Grand Pacific Drive oder einem Besuch im berühmten Taronga Zoo, während Brisbane und Cairns authentische Erlebnisse mit der heimischen Tierwelt bieten – etwa auf der Hartley's Crocodile Farm.

Südsee und Südamerika

Nach der Pazifiküberquerung folgen Stopps auf Trauminseln wie Nouméa, Lifou, Suva, Tonga, Rarotonga und Tahiti – jede ein einzigartiges Natur- und Kulturerlebnis. Ein besonderes Highlight sind die Pitcairninseln, die einen seltenen Einblick in eine der abgelegensten Gemeinschaften der Welt gewähren.

Den Abschluss bildet Südamerika – mit den atemberaubenden Landschaften Patagoniens und Feuerlands. Von San Antonio (Chile) aus können Gäste Santiago erkunden oder auf den Spuren Pablo Nerudas wandeln. Valparaíso und Viña del Mar verzaubern mit Farben und Aromen des Pazifiks, bevor es weiter nach Ushuaia geht – der südlichsten Stadt der Erde, die Gäste dank einer Übernachtung intensiver erkunden können. In Puerto Madryn schließlich besteht die Möglichkeit, Wale und Pinguine zu beobachten.

In drei Etappen buchbar

Tokio – Sydney (26 Tage)

Sydney – San Antonio (27 Tage)

San Antonio – Buenos Aires (15 Tage)

Jeder Teil umfasse sorgfältig ausgewählte Landausflüge zu regionalen Sehenswürdigkeiten und landschaftlichen Highlights der jeweiligen Destinationen, so Costa Kreuzfahrten in der Aussendung.

Die Costa Serena wird im November 2025 im Trockendock modernisiert. Gäste würden sich nach Abschluss auf einen modernen Food Court mit innovativen Restaurants und Bars freuen dürfen– darunter das Archipelago Restaurant mit Menüs von drei Michelin-Sterne-Köchen, die Pummid’Oro Pizzeria und das Sushino@Costa. Auch die Hauptrestaurants, Pools und Bars werden neugestaltet. Die Suiten sollen nach der Renovierung in neuem Glanz erstrahlen, ergänzt durch eine exklusive Sunset Lounge für abendliche Aperitifs, einen separaten VIP-Bereich und das neue SOLEMIO SPA für entspannte Wohlfühlmomente.

Weltreisen an Bord der Costa Deliziosa 2026 und 2027

Neben der Costa Serena startet 2026 auch die „klassische“ Weltkreuzfahrt an Bord der Costa Deliziosa: Diese führt durch das Mittelmeer, vorbei an Casablanca und den Kanaren, weiter in die Karibik und nach Südamerika. Von dort geht es zur Osterinsel, nach Fidschi, Australien, Japan, Vietnam und Singapur. Über die Malediven, Mauritius, Südafrika und Kap Verde endet die Reise schließlich wieder in Europa. Die Abfahrt ist am 21. November 2025 in Triest geplant.

Die Weltreise 2027 an Bord der Costa Deliziosa bietet eine ganz besondere Route zu neuen Traumzielen: darunter Half Moon Cay auf den Bahamas (exklusiv für Costa-Gäste), legendäre Städte an der US-Ost- und -Westküste, die Hawaii-Inseln, Tahiti, Fidschi, Australien, Japan, Südostasien und Afrika. (red)