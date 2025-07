MSC World Asia: Neue Entertainment-Locations

Die Gäste der MSC World Asia dürfen sich auf eine Mischung aus brandneuen Entertainment-Locations und beliebten Klassikern freuen, die für das ultimative Kreuzfahrterlebnis sorgen sollen:

Neu an Bord

The Clubhouse – Ein lebendiger, retro-inspirierter Treffpunkt, in dem Familien gemeinsamen Spielspaß und kreative Aktivitäten erleben. Mit einem verspielten, zeitlosen Design bietet The Clubhouse Klassiker wie Gesellschaftsspiele, die LEGO Family Zone, Autoscooter, Basketball und Rollschuhlaufen.

Neues Design

Basierend auf dem Konzept der World-Class-Schiffe präsentiert sich die Luna Park Arena als vielseitig einsetzbare Location über zwei Decks. Interaktive Gameshows und Themenpartys werden durch LED-Wände, Deckenprojektionen, dynamisches Licht und beeindruckenden Sound zum Leben erweckt. Tagsüber steht das Entertainment für Jugendliche im Mittelpunkt, abends wird die Arena zur zentralen Party-Location mit DJ-Sets und einer neu gestalteten Bar.

The Harbour kehrt mit einem eleganten, asiatisch inspirierten Design an Bord der MSC World Asia zurück. Das weitläufige Outdoor-Areal bietet spektakuläre Highlights wie den Cliffhanger, eine Überwasserschaukel in 50 Metern Höhe. Ein weiteres Highlight ist die längste Trockenrutsche auf See: Tree of Life @The Spiral wird sich über 81,3 Meter und 12 Decks erstrecken. Familien erwartet außerdem ein Hochseilgarten, Wasserrutschen, ein Spielplatz sowie der Harbour Bar & Bites mit kostenlosen Snacks für die kleine Stärkung zwischendurch.

Weitere Highlights am Schiff

Über 40 Bars, Lounges und Restaurants, darunter sechs Spezialitätenrestaurants wie die Klassiker Butcher’s Cut, Kaito Sushi & Teppanyaki sowie Hola! Tacos & Cantina – auch neue Konzepte sind in Planung.

The Harbour – ein innovativer Outdoor-Park im Family Aventura Bereich, perfekt für gemeinsame Familienmomente.

Cliffhanger – eine aufregende Überwasserschaukel 50 Meter über dem Meer.

Über 20 verschiedene Kabinentypen, von luxuriösen Suiten über Familienkabinen bis hin zu Balkonkabinen mit Blick aufs Meer oder die Promenade.

MSC Yacht Club – das exklusive "Schiff im Schiff"-Konzept mit 144 luxuriösen Suiten, privatem Restaurant, Lounge, Pool und 24-Stunden-Butlerservice.

Umfangreiche Familienangebote mit Kids Clubs und Betreuung von Babys bis hin zu Teenagern, Wasserrutschen, interaktiven Shows, VR-Rutschen und mehr.

Entspannung pur: Adults Only Zen-Pools, das großzügige Aurea Spa, ein modern ausgestattetes Fitnessstudio powered by Technogym und The Gentleman’s Barber. Sieben Pools, darunter ein überdachbarer Pool für alle Wetterlagen, sowie 13 Whirlpools.

Rund-um-die-Uhr-Entertainment mit spektakulären Bühnenshows, Live-Musik, interaktiven Programmen und vielem mehr.

Unterwegs im Mittelmeer

Die MSC World Asia wird im Winter 2026/27 sieben-Nächte-Kreuzfahrten mit Anläufen in Barcelona (Spanien), Marseille (Frankreich), Genua, Civitavecchia (für Rom), Messina (für Taormina und den Ätna) und Valletta (Malta) unternehmen – mit Einschiffungsmöglichkeit in jedem Hafen. Im Sommer 2027 umfasst die Route Barcelona, Marseille, Genua, Neapel, Messina und Valletta. (red)