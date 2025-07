Seatrade Europe 2025: Future Forward

Die begleitende Konferenz beleuchtet, wie Reedereien, Häfen, Destinationen, Zulieferer und Regulierungsbehörden auf zentrale Herausforderungen reagieren – von Dekarbonisierung und smartem Schiffdesign über neue Gästeerwartungen und Community-Engagement bis hin zu Innovationen an Land.

„Die Seatrade Europe ist der führende Treffpunkt der europäischen Kreuzfahrtbranche“, sagt Claus Ulrich Selbach, Vice President Exhibitions Maritime & Energy bei der Hamburg Messe und Congress. „Unter dem Motto „Future Forward“ bringt die Konferenz zentrale Branchenakteure in Hamburg zusammen, um gemeinsam an einer nachhaltigen, widerstandsfähigen und zukunftsfähigen Kreuzfahrtindustrie zu arbeiten. Der Dialog zwischen Reedereien, Häfen, Destinationen und Zulieferern war nie wichtiger als heute.“

Eröffnungs-Panel liefert Einblicke

Das Eröffnungspanel der Seatrade Europe 2025 setze den Ton für die Konferenz: Es liefere strategische Einblicke in die Entwicklung der europäischen Kreuzfahrt und zeige auf, welche Schritte notwendig sind, um nachhaltiges Wachstum zu sichern. Im Mittelpunkt stehe, wie Reedereien ihre Strategien in die Praxis überführen – und was es brauche, um im dynamischen europäischen Markt wettbewerbsfähig, resilient und zukunftsfähig zu bleiben, so die Veranstalter der Seatrade Europe in der Presseaussendung.

Teilnehmende:

Felix Eichhorn, Präsident, AIDA Cruises

Simone Maraschi, Vorsitzender, Cruise Europe

Wybcke Meier, CEO, TUI Cruises

Anna Nash, President, Explora Journeys, representing MSC Group’s Cruise Division

Ferdinand Strohmeier, CEO, Mystic Cruises

Moderatorin: Mary Bond, Group Director, Seatrade Cruise

Konferenzschwerpunkte im Überblick

Kreuzfahrtstädte, Communities & Impact

Wie Reedereien und Destinationen Erfolg und Gästeerlebnis neu definieren – und dabei wirtschaftliche Effekte, kulturellen Austausch, lokalen Nutzen und gesellschaftliche Akzeptanz in Einklang bringen.

Wie neue Destinationen entstehen, Saisonzeiten effizient genutzt, Landausflüge innovativ gestaltet und Regionen für Kreuzfahrten vorbereitet werden – mit Fokus auf Nachhaltigkeit und regionalen Mehrwert.

Von Flottennachrüstungen bis Biodiversitätsschutz – konkrete Maßnahmen, mit denen die Branche ihre Klima- und Nachhaltigkeitsziele vorantreibt.

Wie digitale Lösungen Abläufe optimieren, Sicherheit erhöhen und Gästezufriedenheit steigern – von Cybersicherheit bis zur individuellen Reiseplanung auf Fluss- und Hochseekreuzfahrten.

Strategischer Überblick über Markttrends, politische Entwicklungen, Investitionsschwerpunkte und Wachstumspotenziale – von Flottenentwicklung bis zur Veränderung in der Gästestruktur.

Destinationen in Asien, dem Nahen Osten, Australien und Amerika investieren gezielt in Infrastruktur, Erlebnisse und Partnerschaften – und prägen so globale Expansionsstrategien und reagieren auf neue Gästeerwartungen.

Fokus auf den wachsenden Markt hochwertiger, ressourcenschonender Kreuzfahrten in Nordeuropa – und deren Einfluss auf Routenplanung und Angebotsstrategien.

Innovationen im Neubau, bei Nachrüstungen und in der Digitalisierung – von Dekarbonisierungstechnologien bis zu zukunftsweisenden Gästeerlebnissen.

Von Landstrom bis Terminalmanagement – im Mittelpunkt stehen smarte Lösungen, Investitionen und Partnerschaften, die moderne Kreuzfahrthäfen ermöglichen.

Im Fokus: die Kreuzfahrt-Belegschaft von morgen – Green Skills, Diversität, Crew-Wohlbefinden und Fachkräfteentwicklung entlang der maritimen Wertschöpfungskette.

Ein eigener „River Cruise Day“ (in Kooperation mit River Cruise Europe und IG RiverCruise) beleuchtet aktuelle Entwicklungen im Flusskreuzfahrtsektor – von Dekarbonisierung und Neubauten bis zu Tourismusmanagement und Wachstumspotenzialen außerhalb Europas.

Das vollständige Konferenzprogramm ist abrufbar unter: Conference Programme | Seatrade Europe

Hamburg Cruise Days 2025

Vom 12. bis 14. September laden die Hamburg Cruise Days zu einem maritimen Wochenende an die Elbe ein. Acht Kreuzfahrtschiffe, der illuminierte Blue Port Hamburg und ein vielseitiges Landprogramm machen den Hafen zur Bühne – inklusive großer Parade am Samstagabend.

Mehr Infos: Hamburg Cruise Days 2025