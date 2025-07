HX: Forschung zum Anfassen

Von den mehr als 222.000 EUR Gesamtfördersumme würden über 63.000 EUR in neue ganzjährige Projekte fließen, die in Einklang mit den Werten und Zielen der Stiftung stehen. Gefördert werden sollen Maßnahmen rund um Naturschutz, die globale Gemeinschaft und Wildtiere in den Polarregionen.

Gamechanger-Projekt

Ein absolutes Leuchtturm-Projekt unter den neuen Förder-Initiativen sei das innovative, wissenschaftsbasierte „Edutainment“-System, das derzeit von der Helmholtz-Innovationsplattform SOOP entwickelt wird. Das neue System ermögliche die Visualisierung von ozeanographischen Daten in Echtzeit - eine ideale Möglichkeit, die HX Gäste an Bord über Meeresforschung zu informieren und reale wissenschaftliche Prozesse sichtbar und verständlich zu machen. Das System im „Edutainment“-Stil visualisiere den Inhalt von Wasserproben in Echtzeit auf den Bildschirmen an Bord. Durch die Spende der HX Foundation könne die Entwicklung dieses wegweisenden Konzepts vorangetrieben werden. Eine Einführung sei initial zunächst auf MS Fridtjof Nansen geplant, dem jüngsten Schiff in der HX Flotte, schreibt HX in einer Pressemitteilung.

„Das neue System ist ein echter Gamechanger: Es ermöglicht unseren Gästen, wissenschaftliche Forschung nicht nur zu sehen, sondern zu erleben. Statt bloßer Zahlen und Fakten zeigen wir Zusammenhänge in Echtzeit – genau dort, wo sie entstehen. So schaffen wir Verständnis für komplexe Prozesse, direkt entlang unserer Route“, freut sich Verena Meraldi, Chef-Wissenschaftlerin bei HX über die anstehende Neuerung für die Gäste.

Vorträge und Workshops

Die Live-Daten würden aus einem hochmodernen Probeentnahmegerät an Bord von MS Fridtjof Nansen stammen. Ergänzt werde das Angebot durch regelmäßige Vorträge und Workshops der mitreisenden Wissenschaftler an Bord, etwa rund um Mikroplastik- und eDNA-Proben oder den Einsatz von Spektrometern. In Planung befinde sich außerdem neue Workshop-Formate, bei denen die entnommenen Proben direkt in den zentralen Datenpool eingespeist werden.

Wissenschaft und Bildung im Fokus

Als Anbieter von Expeditions-Seereisen setze HX Hurtigruten Expeditions seit Jahren neue Maßstäbe mit seinem branchenführenden Wissenschafts- und Bildungsprogramm. Mit forschenden Wissenschaftlern an Bord, dem Angebot zahlreicher bürgerwissenschaftlicher Projekte, den Science Centern und den Expeditionsteams mit umfassender wissenschaftlicher Expertise, habe HX das Ziel, seinen Gästen ein tiefes Verständnis der bereisten Regionen zu vermitteln, so die Reederei weiter. Internationale Forscher von renommierten Forschungseinrichtungen nutzen die Schiffe des Expeditions-Experten zur Durchführung eigener Untersuchungen. (red)

Von HX geförderte Institutionen