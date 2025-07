Condor: Flugplan für Sommer 2026 veröffentlicht

So werde die Verbindung nach Bangkok (BKK) aufgestockt und stehe damit ganzjährig täglich im Flugplan. Las Vegas (LAS) werde fünfmal wöchentlich angeflogen, während Johannesburg (JNB) und Mauritius (MRU) viermal pro Woche bedient werden würden. Nach Panama City (PTY) hebe Condor in der nächsten Sommersaison dreimal wöchentlich ab. Alle Flüge sollen wie gewohnt mit den modernen Maschinen des Typs Airbus A330neo stattfinden, schreibt Condor in der Pressemitteilung.

Städtedestinationen bleiben im Flugplan

Neben bereits im Winter erhöhten Frequenzen locke das Condor City-Netz mit neuen Zielen und wird zu Beginn des Sommerflugplans um drei tägliche Flüge von Frankfurt nach Barcelona, Budapest und Venedig erweitert. Darüber hinaus sollen auch die in diesem Jahr erstmals aufgenommenen Ziele Berlin, Hamburg, München, Mailand, Rom, Paris, Prag, Wien und Zürich wieder angeflogen werden. Somit hätten Condor-Gäste zahlreiche Reise- sowie Anschlussmöglichkeiten innerhalb Europas, heißt es weiter.

„Mit dem Sommerflugplan 2026 reagieren wir auf die Bedürfnisse und die Nachfrage unserer Gäste“, so Peter Gerber, CEO von Condor. „Mit dem Ausbau unseres City-Netzwerks verfolgen wir außerdem konsequent unser Geschäftsmodell weiter und bieten für Städte- und Geschäftsreisende neue Ziele sowie Anschlussmöglichkeiten an das Condor Langstreckennetz an.“

Mehr Flüge in wachstumsstarke Ziele

Mit dem Fokus auf wachstumsstarke Märkte setze Condor ihre strategische Entwicklung der Langstrecke fort. Bereits im Sommerflugplan 2025 seien Kapazitäten gezielt auf Bangkok, Mauritius und Johannesburg umgelegt und diese Destinationen häufiger angeflogen worden. Dank der nun insgesamt 13 City-Ziele im Condor-Streckennetz würden auch die Anschlussmöglichkeiten an das Langstreckennetz von und zu Metropolen in Deutschland und Europa wachsen, so die Fluggesellschaft. (red)