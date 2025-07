Ryanair: Vertriebsplattform für Reisebüros

Diese neue Buchungsplattform sei ein weiterer Schritt in Ryanairs Vertriebsstrategie, ausschließlich mit vertrauenswürdigen und autorisierten Reisebüros zusammenzuarbeiten. Ziel sei es, Ryanair-Flüge für deren KundInnen mit vollständiger Preistransparenz zu buchen, bei gleichzeitigem Schutz der KundInnendaten und direkter Zustellung wichtiger Flug-Updates, ganz ohne aufwändige Verifizierung durch die Flugreisenden. Dies stehe in klarem Gegensatz zu nicht autorisierten Online- und Offline-Reisebüros, die sich weigern, mit Ryanair zusammenzuarbeiten, Daten unrechtmäßig abschöpfen und KundInnen durch versteckte Aufschläge in die Irre führen, schreibt die Airline weiter.

Vereinfachter Buchungsprozess

Mit „Travel Agent Direct” vereinfache Ryanair den Buchungsprozess für traditionelle Reisebüros erheblich, indem ihnen der direkte Zugang zu Ryanairs branchenführendem Streckennetz mit über 3.600 täglichen Flügen zu mehr als 230 Zielen in Europa ermöglicht werde.

„Wir freuen uns sehr über den Start unserer Plattform ‚Travel Agent Direct‘, die autorisierten Reisebüros Zugang zu Ryanairs günstigen Flügen zu über 230 Zielen für ihre Kunden bietet, vorausgesetzt, sie gewährleisten vollständige Preistransparenz für alle Ryanair-Flüge und -Produkte. Der Start von TAD unterstreicht einmal mehr unser kontinuierliches Engagement für faire und transparente Vertriebspraktiken. Denn Passagiere sehen künftig ausschließlich echte Ryanair-Preise und können sicher sein, dass ihre Kontaktdaten an Ryanair weitergegeben werden, damit wir sie direkt mit wichtigen Informationen zu ihrem Flug versorgen können“, erklärt Ryanairs CMO, Dara Brady. (red)