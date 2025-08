DRV-Prognose: Pauschalreisen 2025 im Aufwind

Der Deutsche Reiseverband (DRV) zieht eine erste Zwischenbilanz der diesjährigen Sommerreisesaison: Demnach wird für den Zeitraum April bis Oktober 2025 ein Umsatzwachstum von 3% im Veranstaltermarkt erwartet. Klassische Pauschalreisen – etwa in die Türkei, nach Spanien oder Griechenland – bleiben gefragt, insbesondere aufgrund ihrer guten Absicherung. Rückläufig zeigt sich hingegen der individuell organisierte Urlaub per Auto, Bahn oder Bus. Hier prognostiziert der DRV ein Umsatzminus von 2%. Zusammengenommen ergibt sich für den deutschen Urlaubsreisemarkt ein leichtes Gesamtplus von 1% – bei gleichzeitig rückläufiger Zahl der Reisenden (minus 2%).

Preisbewusst & kurzentschlossen

„Die Deutschen wollen auf ihren Sommerurlaub im Ausland nicht verzichten. Aber sie entscheiden sich in diesem Jahr auch vermehrt für traditionell preisgünstigere Zielgebiete – etwa für Bulgarien, Tunesien, Ägypten oder auch Albanien“, erklärt DRV-Präsident Norbert Fiebig. „Die Top 3 der beliebtesten Flugpauschalreiseziele sind auch in diesem Sommer Spanien, die Türkei und Griechenland.“

Die höchsten Umsatzzuwächse in der Sommersaison werden für Kreuzfahrten (+6%), Fernreisen (+6%) und Reisen in östlich gelegene Mittelmeerländer (+5%) erwartet: Nachdem in diesem Jahr bereits sehr früh gebucht worden war, zog in den vergangenen Wochen das Last-Minute-Geschäft spürbar an. Bei den kurzfristigen Buchungen konzentriert sich die Nachfrage auf viele der beliebten Mittelstreckenziele wie Türkei, Ägypten, die Balearen und Griechenland.

Touristikjahr und Winter 2025/26

Im gesamten Touristikjahr 2024/25, das auch die vergangene Wintersaison umfasst, wird für den Veranstaltermarkt ein Umsatzplus von 4% erwartet. Überdurchschnittlich wachsen Reisen nach Griechenland und in die Türkei (+9%) sowie Kreuzfahrten (+8%). Der individuell organisierte Markt bleibe dagegen laut DRV unter Druck.

Auch für die kommende Wintersaison 2025/26 (November 2025 bis April 2026) bleibt die Nachfrage nach Veranstalterreisen stabil. Vorausbuchungen zeigen aktuell ein Umsatzwachstum von drei Prozent. Fernreisen sowie Kreuzfahrten gelten als Haupttreiber. Besonders stark nachgefragt werden Destinationen wie Thailand, die Malediven, die Dominikanische Republik und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Methodik der Marktprognose:

Die Prognosen basieren auf einem neuen Verfahren des DRV, das gemeinsam mit der Unternehmensberatung Dr. Fried & Partner sowie Travel Data + Analytics entwickelt wurde. Es kombiniere mathematische Auswertungen aktueller und historischer Buchungsdaten mit Einschätzungen erfahrener Branchenexpert:innen und berücksichtigt relevante ökonomische Einflussfaktoren. (red)