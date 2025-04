Österreich Werbung: 2. Sustainable Tourism in Austria Summit (STiAS)

Die zweite Ausgabe des touristischen Nachhaltigkeits-Gipfels findet Anfang Juni im Festspielhaus Bregenz unter dem Motto „We learn. We grow. We shine.“ statt.

Die Österreich Werbung (ÖW) lädt gemeinsam mit dem Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus sowie der Wirtschaftskammer Österreich, Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft, am 3. und 4. Juni 2025 zum zweiten Sustainable Tourism in Austria Summit (STiAS) ins Festspielhaus Bregenz ein. Die Konferenz bietet eine Plattform für den Austausch über nachhaltige Projekte und Best Practices im Tourismus.

„Nachhaltigkeit eröffnet dem österreichischen Tourismus neue Chancen – als wirtschaftlicher Erfolgsfaktor ebenso wie als zentrales Entscheidungskriterium unserer Gäste. Mit STiAS bieten wir der Branche eine Plattform, die innovative Lösungen sichtbar macht, uns voneinander lernen lässt und den Weg für eine zukunftsorientierte Tourismusentwicklung ebnet“, sagt Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin der Österreich Werbung.

Programm-Highlights:

Eröffnung: Begrüßung durch Astrid Steharnig-Staudinger (ÖW) und Christian Schützinger (Vorarlberg Tourismus)

Keynote zur positiven Fehlerkultur: Katja Maurer über Lernen aus Rückschlägen und Innovationsgeist

Zentrale Themenfelder der Panels, Sessions & Workshops:

BesucherInnenlenkung & Raumverträglichkeit: Strategien für ein Gleichgewicht zwischen Gästebedürfnissen, Lebensraum und Natur

Nachhaltigkeit auf Betriebsebene: Von sozialer Verantwortung bis regionaler Wertschöpfung

Barrierefreiheit im Tourismus: Für einen inklusiven Zugang zu Reiseangeboten

Kreislaufwirtschaft & Ressourceneffizienz: Zukunftsfähige Ansätze für Hotellerie & Infrastruktur

Mobilitätsinfrastruktur & -angebote: Wie smarte Verkehrsangebote Tourismus nachhaltiger machen

Künstliche Intelligenz & Nachhaltigkeit: Chancen durch Technologieeinsatz

Ein weiteres Highlight: die Präsentation der zweiten Ausgabe der Publikation „Nachhaltigkeit in Österreich“. Sie stellt knapp 50 herausragende Projekte aus ganz Österreich vor - von Mobilitätslösungen über verantwortungsvolle GastgeberInnen bis hin zu sozialen Innovationen. Ziel ist es, erfolgreiche Ansätze sichtbar zu machen und Nachahmung zu fördern.

Überblick zum Event:

Datum und Ort: 3. und 4. Juni 2025, Festspielhaus Bregenz

3. und 4. Juni 2025, Festspielhaus Bregenz Motto: „We learn. We grow. We shine.“

„We learn. We grow. We shine.“ Ziel: Förderung von Wissenstransfer, konkreten Lösungen und Vernetzung im Bereich nachhaltiger Tourismus Programm: Keynotes, Panels und Workshops mit nationalen und internationalen Fachleuten

Anmeldung und weitere Informationen: Die Teilnahme am STiAS 2025 ist kostenlos. Anmeldungen (bis 30. April möglich) sowie das vollständige Programm sind unter stias.austria.info abrufbar. (red)