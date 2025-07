FH Linz: Zuschüsse sichern Liquidität

Seit fünf Jahren schreibt der Airport Verluste, Rücklagen sind so gut wie aufgebraucht und die Passagierzahlen im Keller. „Zwecks Stabilisierung der Liquiditätssituation und zur Stärkung der Eigenmittelsituation" beschlossen die Eigentümer Stadt und Land Oberösterreich (je 50 Prozent) einen Gesellschafterzuschuss von 8 Mio. EUR. Das Land zahlt die 4 Mio. EUR heuer, die Stadt teilt die Summe auf zwei Tranchen auf. 2,2 Mio. EUR in dem Jahr, 1,8 Mio. EUR 2026. Im Gemeinderat im Juni hatte Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) die prekäre Situation umrissen: Die Eigenkapitalquote sei bis 2023 immer im hohen zweistelligen Bereich gelegen, danach ging sie auf 23% zurück und betrage jetzt nur mehr 8%.

Starker Passagier-Rückgang

Mit „dem von den Eigentümern zugeführten Kapital ist die Liquidität gesichert", antwortete der Airport auf eine kolportierte mögliche Insolvenz. Bis 2019 hatte der Flughafen positiv bilanziert. Da man als rein öffentliches Unternehmen keine Covid-Hilfen erhalten habe und auch „der internationale Flugverkehr noch nicht wieder auf dem Vor-Covid-Niveau" sei, befinde man sich nach wie vor nicht in der Gewinnzone. In den letzten Jahren habe der Flughafen seine Rücklagen weitgehend aufgebraucht.

Auch die Zahl der Fluggäste erholte sich seit Corona nicht. Diese sackte von 436.018 im Jahr 2019 auf 180.694 im Vorjahr ab. Das Passagieraufkommen litt unter der vorübergehenden Aussetzung der Linz-Frankfurt-Verbindung und Flugzeugengpässen im Charterflugverkehr, so die Begründung. Positiv hingegen ist die Entwicklung bei der Fracht. Das Gesamtaufkommen legte 2024 um 10% auf 48.000 bis 49.000 Jahrestonnen zu. Diesen Bereich zu stärken, dürfte Teil der Strategie sein. Im März wurde der Prozess gestartet. Am Donnerstag erhalte die Belegschaft einen Zwischenstand, hieß es. Das Endergebnis soll im September vorliegen, werde dann dem Aufsichtsrat präsentiert. „Es geht darum, die strategische Ausrichtung des Flughafens an die geänderten Marktbedingungen anzupassen", mehr war vom Flughafen nicht zu erfahren.

Umstellung beim Urlaubsgeld

Für Verunsicherung unter den Mitarbeitenden hatte auch das anfänglich ausgebliebene Urlaubsgeld gesorgt. Grund sei eine Umstellung gewesen, so die Auskunft vom Airport. Man sei der einzige Flughafen Österreichs gewesen, der das Urlaubsgeld früher als im KV geregelt, ausbezahlt habe. Jetzt werde es gemäß Kollektivvertrag mit dem Juni-Gehalt ausbezahlt. „Hintergrund ist, dass die jährlichen KV-Verhandlungen üblicherweise erst abgeschlossen werden, nachdem die Auszahlung der Mai-Gehälter erfolgt ist. Dies führte zu einem Mehraufwand durch Aufrollungen, weshalb nunmehr die kollektivvertragliche Regelung zur Anwendung kommt." (APA/red)