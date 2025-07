plantours: Abba-Tribute am Fluss

plantours holt die Top-Titel auf den Fluss und erweitert nochmals das Angebot an Themenreisen auf der „Lady Diletta“: Am 28. Oktober 2025 startet die Abba-Tribut-Flusskreuzfahrt in Düsseldorf. Die fünftägige Reise führt über Amsterdam, Rotterdam und Nijmegen zurück nach Düsseldorf. Gleich zwei Abende stehen an Bord im Zeichen von Abba mit Shows der Tribute-Band 4ABBASTARS.

Im Anschluss, ab dem 1. November 2025, legt die „Lady Diletta“ zur Themenreise „Kölscher Karneval“ mit der Kölner Kultband BLÄCK FÖÖSS ab.

Die Kurzreise Abba vom 28. Oktober bis 1. November 2025, ab/bis Düsseldorf mit Stationen in Amsterdam, Rotterdam und Nijmegen, ist ab 699 EUR pro Person inklusive Vollpension in der 2-Bett-Außenkabine buchbar. (red)