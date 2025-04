Flughafen Wien: Einladung zum Cherry Blossom Business Event

Das Cherry Blossom Business Event am Flughafen Wien bietet eine Plattform für Unternehmen beider Länder, um aktuelle wirtschaftliche Themen zu diskutieren und neue Netzwerke zu knüpfen. Parallel zu den Podiumsdiskussionen startet ab 12:30 Uhr das kulturelle Rahmenprogramm mit interaktiven Workshops, in denen japanische Traditionen hautnah erlebt werden können. Die Teilnahme ist kostenlos und die Anmeldung ist online unter www.airportcity.at/cherry-blossom möglich.

Von Kalligrafie bis Keynotes

Das Event umfasst eine Vielzahl an Podiumsdiskussionen, Keynotes und Start-up-Pitches mit prominenten Rednern wie dem japanischen Botschafter H.E. Kiminori Iwama und Flughafen Wien-Vorstand Mag. Julian Jäger. Weitere Beiträge werden per Video aus Japan von Yuichi Hotta (Ota City Industrial Promotion) und Alf Netek (Projektmanager Österreich EXPO 2025) eingebracht. Ein Highlight ist die exklusive Videoübertragung aus dem Österreich-Pavillon der EXPO 2025 in Osaka, die einen virtuellen Rundgang für Interessierte ermöglicht.

Das kulturelle Programm, das den BesucherInnen die japanische Lebensart näherbringen soll, umfasst Workshops zu Origami, Kalligrafie und Manga sowie eine traditionelle Sadō Tee-Zeremonie. Zudem präsentieren sich Partnerstädte und Sponsoren mit eigenen Ausstellungsflächen. Den Abschluss des Tages bildet ein Konzert der japanischen Sopranistin Ruriko Nakano, begleitet von Konzertpianistin Kei Endo auf einem speziell für die EXPO 2025 gebrandeten Bösendorfer Konzertflügel.

Weitere Infos & Anmeldung:

Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können sich online unter www.airportcity.at/cherry-blossom anmelden. Parkplätze in Parkhaus 3 (P3) sind zum ermäßigten Tarif von 1 EUR/Stunde verfügbar. Alternativ kann der Veranstaltungsort mit dem City Airport Train oder den ÖBB erreicht werden.

Eckdaten im Überblick:

Cherry Blossom Business- und Kulturevent

Datum: 9. Mai 2025

9. Mai 2025 Uhrzeit: 9.30 - 17.00 Uhr

9.30 - 17.00 Uhr Location: Vienna Airport Conference & Innovation Center (im Office Park 4), Flughafen Wien

