Ohne Ausweis ins Flugzeug: Italien ändert Boarding-Regeln

Die italienische Zivilluftfahrtbehörde ENAC hat gemeinsam mit dem Innenministerium ein neues Boarding-Verfahren eingeführt. Bei Inlandsflügen und Verbindungen in Schengen-Staaten – also beispielsweise nach Österreich – genügt es künftig, am Gate die Bordkarte vorzuweisen. Ein zusätzlicher Identitätsnachweis ist dort nicht mehr erforderlich.

Laut ENAC-Chef Pierluigi Di Palma geht es darum, das Reisen per Flugzeug den Standards anderer Verkehrsmittel anzugleichen: „Flughäfen sind geschützte Räume. Wer sich im Sicherheitsbereich befindet, hat bereits die gängigen Sicherheitschecks durchlaufen.“ Dazu zählen etwa Kontrollschleusen und Metalldetektoren.

Reisedokument weiterhin notwendig

Trotz dieser Vereinfachung sollten Reisende Ausweis oder Reisepass weiterhin mitführen. Bei stichprobenartigen Kontrollen oder im Fall behördlicher Überprüfungen ist ein gültiges Reisedokument weiterhin zwingend erforderlich. Ohne Identitätsnachweis kann die Beförderung verweigert werden.

Unverändert bleibt die Ausweispflicht am Gate bei Flügen außerhalb des Schengenraums – etwa nach Großbritannien. Auch auf bestimmten Strecken innerhalb Europas, insbesondere entlang von Migrationsrouten, können laut Innenministerium weiterhin Ausweiskontrollen durchgeführt werden. Dazu zählen unter anderem Verbindungen nach Frankreich. Die neuen Regeln gelten ausschließlich für Abflüge von italienischen Flughäfen. (APA / red)