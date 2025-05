Buy Poland 2025 - Workshop und Study Tours in Krakau

Vom 15. bis 20. September 2025 veranstaltet die Polish Tourism Organisation erneut das internationale Branchenevent Buy Poland unter dem Motto „Poland. More than you expected“. Gastgeberstadt ist in diesem Jahr Krakau, wo der zentrale B2B-Workshop mit über 100 polnischen Leistungsträgern – darunter DMCs, Hotels, Restaurants und Transportunternehmen – am 16. September stattfindet.

Kriterien zur Teilnahme

Angesprochen sind internationale Hosted Buyers aus dem Bereich Veranstalter, Reisebüros und Wholesaler, die neue touristische Angebote aus Polen ins Portfolio aufnehmen möchten. Die Teilnahme umfasst Unterkunft, Verpflegung und alle Leistungen im Rahmen des Programms – auch die An- und Abreise innerhalb Polens wird übernommen. Zugelassen wird pro Unternehmen jeweils eine Person, die zur vollständigen Teilnahme am Programm sowie zu mindestens zehn Meetings während des Workshops verpflichtet ist. Die Zahl der Plätze ist begrenzt.

Die Auswahl der Hosted Buyers erfolgt durch die Polish Tourism Organisation nach Relevanz und Matching mit den touristischen Anbietern. Bewerbungen sind ab sofort möglich – die Teilnahmebestätigung erfolgt separat nach individueller Prüfung.

Mehr Infos und das Anmeldeformular sind in der Datei anbei zu finden. (red)