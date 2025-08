Emirates: Dritter täglicher Flug nach Mauritius

Der zusätzliche Flug unter der Nummer EK709/710 wird mit einer Boeing 777-300ER durchgeführt und ergänzt die bestehenden Verbindungen im Flugplan. Passagiere würden dadurch von noch mehr Flexibilität und bequemen Anschlussmöglichkeiten im weltweiten Emirates-Streckennetz mit 151 Zielen profitieren. Durch die Einführung des dritten Fluges, der im Rahmen einer Codeshare-Vereinbarung mit Air Mauritius erfolge, würden attraktive Flugzeiten und nahtlose Verbindungen für Reisende aus Europa, Amerika und Nahost entstehen. Mauritius zähle zu den beliebtesten Reisezielen im Emirates-Netzwerk, so die Airline.

Bislang bedient Emirates die Strecke zweimal täglich mit dem A380 unter den Flugnummern EK701/702 und EK703/704. Der Flug EK709 startet täglich um 06:55 Uhr und landet um 13:40 Uhr auf Mauritius. Die Rückkehr unter der Nummer EK710 erfolgt um 18:30 Uhr, mit Ankunft am Folgetag um 01:10 Uhr (Ortszeiten). Verfügbar sind Sitzplätze in First Class, Business Class und Economy Class.

Wichtige Partnerschaft

Seit Beginn der Mauritius-Verbindung im Jahr 2002 habe Emirates mehr als 8,8 Mio. Passagiere und über 126.000 Tonnen Fracht befördert. Dies tage erheblich zur lokalen Wirtschaft bei. Dank der langjährigen Partnerschaft mit Air Mauritius (seit 2003) und der Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) sei die Nachfrage in wichtigen Märkten weiter gesteigert worden. Gemeinsam würden die Partner seit 2012 gezielte Initiativen fördern, um Mauritius als attraktives Reiseziel hervorzuheben, schreibt Emirates in der Presseaussendung weiter. (red)