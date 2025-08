MSC Cruises veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2024

Der mittlerweile sechste Nachhaltigkeitsbericht dokumentiere zentrale Fortschritte in den Bereichen Umweltinnovation, verantwortungsbewusster Tourismus und soziale Verantwortung und unterstreiche den integrierten Nachhaltigkeitsansatz der Marken MSC Cruises und Explora Journeys innerhalb der Kreuzfahrtsparte, schreibt die Reederei in einer Presseaussendung. So sei 2024 beispielsweise die Zahl der Landstromnutzungen stark gestiegen (von 44 auf 142).

Pierfrancesco Vago, Executive Chairman der Kreuzfahrtsparte der MSC Group, dazu: „Als Familienunternehmen betreiben wir unsere Schiffe nicht nur für morgen, sondern für kommende Generationen. Sie sind ausgelegt auf Treibstoffflexibilität, geleitet von Innovationen und betrieben von Menschen, die unsere langfristige Vision teilen. Mit dem Bericht 2024 bekräftigen wir unser Bekenntnis zu einer mutigen und transparenten Nachhaltigkeitsstrategie, die ökologische und soziale Verantwortung und Wirtschaftlichkeit in Einklang bringt.“

MSC listet die Highlights des Berichts auf

Start des Energy Transition Plan für die Flotten von MSC Cruises und Explora Journeys mit vorläufigen Zielen für die absolute Emissionsreduzierung. Dabei handelt es sich um einen veröffentlichten Fahrplan zur Erreichung der Netto-Null-Treibhausgasemissionen im Schiffsbetrieb bis 2050.

Die Zahl der Landstromnutzungen wurde deutlich erhöht: von 44 im Jahr 2023 auf 142 im Jahr 2024 in insgesamt 13 Häfen. Alle seit 2017 gebauten Schiffe können Landstrom beziehen. Die Nachrüstung der weiteren Schiffe der Flotte wird weiter fortgesetzt. Zudem setzt sich die Kreuzfahrtsparte weiterhin konsequent für die Nutzung verfügbarer Landstromanschlüsse ein.

Die Crew-Wiederholerrate stieg auf 89% und liegt damit deutlich über dem Vorjahreswert von 83%. Dieser Anstieg spiegelt das wachsende Engagement der Kreuzfahrtsparte für die Einbindung und Entwicklung ihrer Mitarbeitenden wider.

Mit der Gründung eines Diversity & Inclusion Advisory Committee bekräftigt das Unternehmen sein klares Bekenntnis zu Gleichstellung und Inklusion in einer Belegschaft, die mehr als 140 Nationalitäten umfasst.

Fortlaufende Investitionen in Reiseziele wie Ocean Cay, wo dank umweltbewusstem Handeln die Meeresfauna gedeiht und Korallen wiederhergestellt werden.

In Zusammenarbeit mit der Meeresschutzorganisation ORCA wurden 469 Besatzungsmitglieder in der Prävention von Walunfällen geschult. Dabei wurden sie trainiert, gefährdete Walarten zu erkennen und gezielte Maßnahmen zur Risikominimierung zu ergreifen.

Mehr als 4.500 Landausflüge in 84 Ländern, darunter 284 „Protectours“ für umweltschonende Erlebnisse.

Der Bericht zeig zudem, dass die Flotten von MSC Cruises und Explora Journeys im Jahr 2024 auf 341 Routen in 90 Ländern insgesamt 4,6 Millionen Gäste an Bord begrüßten, so die Reederei wörtlich.

Blick in die Zukunft

Die Kreuzfahrtsparte der MSC Group richte seinen Fokus weiterhin auf den Ausbau sauberer Energielösungen, die Nachrüstung bestehender Schiffe, gezielte Investitionen in Hafeninfrastruktur sowie die branchenweite Zusammenarbeit zur Beschleunigung der globalen Energiewende. „Es gibt keine Einzellösung für die Dekarbonisierung. Es ist ein Puzzle, das wir Stück für Stück zusammensetzen müssen – mit neuen Technologien, operativer Exzellenz, starken Partnerschaften und einem gemeinsamen Engagement voranzugehen", ergänzte Vago. (red)