AIDA Cruises: Winterreisen mit AIDAprima

Das neue Programm biete vielseitige Routen ab Deutschland und spreche sowohl Erholungssuchende als auch Aktivurlauber an. Sie führen in festlich geschmückten Städten im Advent, winterliche Fjorde in Norwegen oder auf Kurztrips in skandinavische Metropolen.

Herbstferien und Kurzreisen buchbar

Für Familien gibt es 2025 neue Angebote: Dank zusätzlicher Reisen in den Herbstferien ist die Verfügbarkeit für Familienbuchungen größer. Beliebte Routen wie „Norwegens Weltnaturerbe“ ab Hamburg (z. B. am 12. und 26. Oktober 2025) oder die klassische Metropolenroute ab Hamburg (z. B. am 19. Oktober 2025) bieten gute Voraussetzungen für einen herbstlichen Familienurlaub. Für Reisende, die eine kurze Auszeit planen, bietet AIDAprima ab November 2025 auch mehrere Kurzreisen ab Hamburg und Kiel an. Ob ein Wochenende in Kopenhagen oder ein Citytrip nach Oslo – die 4 - bis 5-tägigen Mini-Kreuzfahrten bieten sich für einen Tapetenwechsel an.

Adventreisen ab Kiel, Weihnachten und Silvester an Bord

Ab Ende November bis kurz vor Weihnachten startet AIDAprima von Kiel aus zu stimmungsvollen Adventsreisen. Gäste erleben u. a. das historische Riga mit dem Lichterfest Staro Riga, die traditionsreiche Hansestadt Danzig mit einem der schönsten Weihnachtsmärkte Europas, oder den Mittelalter-Weihnachtsmarkt in Visby. Auch an Bord wird für vorweihnachtliche Stimmung auf See gesorgt.

Sieben- und achttägige Festtagsreisen würden den Komfort einer Kreuzfahrt mit klassischen Städtezielen wie Kopenhagen, Göteborg oder Oslo kombinieren, wo in der dunklen Jahreszeit Hygge und Lichtkunst begeistern. Ein besonderes Erlebnis biete die verlängerte 15-tägige Feiertagsreise über Weihnachten und Silvester durch die winterliche Ostsee und nach Südnorwegen. An Bord würden die Gäste die Feiertage ganz entspannt bei leckerem Essen oder bei wohltuender Wellness verbringen, so die Reederei.

Winterpause mit Sonne

Für UrlauberInnen, die den Winter in wärmeren Regionen verbringen möchten bietet AIDAprima eine 23-tägige Kreuzfahrt von Kiel auf die Kanaren und zurück. Unter dem Titel „Große Winterpause Kanaren“ erkunden Gäste u. a. Madeira, Teneriffa und Gran Canaria – ideal zum Sonnenbaden oder Wandern. Zu den Highlights zählen die „Feuerberge“ des Timanfaya Nationalparks auf Lanzarote, der Pico del Teide auf Teneriffa sowie zwei Tage in Lissabon und ein Besuch in Porto. Auch Nordspanien steht auf dem Programm. Möglich sind Ausflüge nach Santiago de Compostela oder zum Cap Finisterre.

Nordlicht und Wintersport

Im März 2026 stehen besondere Events im Mittelpunkt: In Oslo wird der Biathlon-Weltcup ausgetragen – ein sportliches Großereignis mit internationalen Teilnehmenden. Ebenfalls in Oslo findet das traditionsreiche Holmenkollen Skifestival statt, das mit spannenden Wettbewerben begeistert - beim Skispringen und Langlauf. (red)