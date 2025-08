Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 31/32

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Rechtsextreme Proteste in England:

In der nordenglischen Stadt Manchester kommt es am morgigen Samstag, den 02.08., voraussichtlich zu rechtsextremen Protesten rund um die Parkanlage Piccadilly Gardens. Die Partei Britain First hat dazu aufgerufen, um massenhafte Abschiebungen zu fordern. Im Hinblick auf die Proteste verschärfen die Behörden die Sicherheitsmaßnahmen. Gewaltsame Zwischenfälle und Einschränkungen im lokalen Verkehr sind nicht auszuschließen.

Kundgebung in Bangkok:

Ebenfalls für Samstag ist in der thailändischen Hauptstadt Bangkok eine flächendeckende Kundgebung geplant. Damit sollen die jüngsten kriegerischen Handlungen mit Kambodscha verurteilt und der Rücktritt des kommissarischen Premierministers Phumtham Wechayachai gefordert werden. Die Sicherheitskräfte sind hinsichtlich der geplanten Proteste in erhöhter Alarmbereitschaft – gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstrierenden sind nicht auszuschließen. Reisende sollten die Proteste weitläufig meiden und den Anweisungen der Sicherheitskräfte Folge leisten.

Pro-Palästina-Märsche in Sydney und Melbourne:

In den australischen Metropolen Sydney und Melbourne finden am Sonntag, den 03.08., Protestmärsche zur Unterstützung der Menschen in Palästina statt. Dabei sind örtliche Verkehrseinschränkungen möglich.

Landesweite Streiks bei FlySafair in Südafrika:

Außerdem kommt es in Südafrika voraussichtlich noch bis Sonntag zu einem landesweiten Streik bei der Fluggesellschaft FlySafair. Vorausgegangen waren gescheiterte Verhandlungen der Piloten mit dem Arbeitgeber. Sollte der Arbeitskampf wie geplant und mit hoher Beteiligung fortgeführt werden, ist mit Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen. Reisende sollten sich rechtzeitig über die Situation vor Ort informieren.

Einschränkungen im Flugverkehr in Südostfrankreich:

Auch in Frankreich wird noch bis Sonntag gestreikt: Im Südosten des Landes haben die Fluglotsen ihre Arbeit niedergelegt. Betroffen ist vor allem der Flughafen von Marseille. Aufgrund des Streiks ist mit erheblichen Einschränkungen im Luftverkehr in der Region zu rechnen.

Landesweite Proteste in Pakistan:

Die Partei Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) hat für Dienstag, den 05.08., zu landesweiten Protesten aufgerufen. Besonders in der Hauptstadt Islamabad ist eine großangelegte Demonstration geplant. Örtliche Verkehrsbehinderungen sind möglich - Reisende sind angehalten, die Proteste weitläufig zu meiden.